Viajan en su Citroneta desde Puerto Madryn, y junto a “Lupita” pasaron por Tres Arroyos

En septiembre pasado Gustavo y Antonela, partieron desde Puerto Madryn en su Citroneta modelo 75’, a la que llamaron “Lupita”. Hoy visitan Tres Arroyos y continuarán pronto su viaje. Esta vez, el próximo destino será Tandil.

“Ambos trabajábamos. Gustavo en una empresa de gas y yo en un estudio contable. No tardamos mucho en decidir salir a viajar. Iba a ser en moto primero y el auto nos eligió, asique renunciamos a los trabajos y vendimos todos hasta estar acá. La decisión de viajar en el auto, la tomamos en abril el año pasado; le hicimos algo de interior, la adaptamos y le instalamos una cama dentro y solo le hicimos el carburador. También compramos dos nuevas gomas. Fuimos a Bahía Blanca, a la cordillera y recorrimos toda la patagonia chilena y argentina. Se nos rompió; la arreglamos; la acondicionamos”, relató Antonela.

Mencionó que entre otras cosas “hacemos postales para vender, cualquier trabajo es bienvenido, y todo sirve. Nada nos hace volver. No tenemos un plan; no tenemos una ruta somos lo que nos plantea el camino”, dijo.

Gustavo mencionó que la citroneta ya la tenían. Íbamos a hacer el viaje en moto; ya las habíamos comprado, hacíamos tortas para vender para pagar el viaje. Cuando la vimos y dijimos de comprarla era para repartir lo que vendíamos, hasta que las motos no cumplieron las expectativas y decidimos irnos en el auto”, recordó.

El próximo destino es Tandil, ciudad a la que los invitaron, pero el nuevo objetivo es llegar a Brasil.

“Lupita nos ayuda mucho, porque tiene simpatía el auto”.

Los interesados en seguir el viaje a través de las redes sociales pueden ingresar al Facebook Una vuelta en furgoneta.