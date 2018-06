Vial Agro firmaría mañana el contrato por las obras en ruta 3

Aseguran que este lunes se firmaría el contrato de adjudicación de las obras enmarcadas en el Corredor Vial A, sobre la ruta 3, adjudicadas finalmente como se conoció en los últimos días al consorcio conformado por Paolini Hnos. SA, la tresarroyense Vial Agro y la firma italiana INC Spa.

La unión de empresas había presentado una propuesta económica de 1002 millones de dólares, la segunda oferta más baja de todas las presentadas para las obras del 'Corredor Vial A' y la única oferta que presentó este consorcio.

Se encargarán de las obras de la ruta nacional 3, en el tramo Las Flores-Azul-Tres Arroyos-Coronel Dorrego (407,18 kilómetros) y la ruta nacional 226 en el tramo Olavarría - Azul - Tandil - Balcarce y Mar del Plata (300 kilómetros).

“Se firma sí o sí”

La información fue suministrada a medios de la región por Juan Crocco, referente de un nutrido grupo de vecinos de Azul que desde hace años gestiona por la autovía en la ruta 3. Crocco contó que “el contrato se tenía que firmar los primeros días de junio, pero luego de varias idas y vueltas lo pasaron para fin de mes. Pero como habían trascendido declaraciones de funcionarios que decían que la obra ya se había adjudicado, me comuniqué con las autoridades de Vialidad Nacional”. Crocco también confió que desde ese organismo nacional le confirmaron que el lunes el contrato “se firma sí o sí”.

“El último trámite administrativo”

Por otro lado, el referente de los vecinos autoconvocados de Azul, comentó que el del lunes “es el último trámite administrativo. Una vez que se adjudica la obra, se firma el contrato y se da la posesión”.

Asimismo, Crocco hizo hincapié en que “estipulan que en octubre la obra va a estar en marcha. Eso no quita que en los próximos meses, por ejemplo, se vea el armado de los obradores, se empiecen a publicar las solicitadas para tomar el personal, se tercericen las obras y demás”.

