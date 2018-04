Vial Agro presentó oferta para la Red de Autopista y Rutas Seguras en la 3

Ocho empresas y UTE, entre ellas las tresarroyense Vial Agro, se presentaron hoy a la licitación para transformar en ruta segura al tramo Coronel Dorrego-Azul de la carretera nacional 3, proyecto incluido en la etapa I de la Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP (Participación Público-Privada), del Ministerio de Transporte de la Nación.

Entre las oferentes hubo firmas nacionales y de España, Colombia y China. Vial Agro lo hizo junto a Construcciones Paulini, de Lobos y la italiana INC.

Se trata de:

1) Helport-Obras y Servicios Copasa (España)-Panadile

2) Techint-Acciona Concesiones (España)

3) Benito Roggio e Hijos

4) José Cartellone Construcciones Civiles

5) MSU Infraestructura

6) Green-China Construction America

7) CZR Construcciones-Grodco Ingenieros Civiles (Colombia)-Grupo Alberdi

8) Vial Agro-Paolini Hnos-INC (Italia)

Estas firmas presentaron hoy sus antecedentes, avales y garantías. Tras la aprobación, cada una de ellas podrá presentar dos proyectos económicos, que serán evaluados hasta el 10 de mayo.

Entre el 16 y el 1 de junio -estima el gobierno nacional- se hará la adjudicación y se firmará el contrato de obra.

El pliego estipula que las oferentes deberán presentar un proyecto de diseño, construcción, ampliación, reparación, remodelación, operación, mantenimiento y explotación comercial de cada corredor vial.

Las obras deberán estar financiadas en un 100% por los contratistas. A cambio, tendrán la concesión del tramo que intervengan durante 15 años. En ese tiempo percibirán ingresos por cobro directo de peaje a los usuarios y por aportes estatales (los cuales saldrán del impuesto a los combustibles).

Una ruta de 3 carriles desde Dorrego a Azul

La Etapa I de la Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP, que comenzó a ser licitada hoy, fue dividida en 6 corredores viales.

Uno de ellos es el A, que incluye a la Ruta 3 desde Las Flores hasta Coronel Dorrego, y la 226, desde Olavarría hasta Mar del Plata.

En el tramo Las Flores-Azul de la Ruta 3 (de 116 kilómetros) se ejecutará una autopista con tres variantes en sitios críticos, mientras que entre Azul y Olavarría se construirán 41 kilómetros de rutas especiales.

En el resto del corredor (494 kilómetros) se transformará a las carreteras en ruta segura (tendrán tres carriles y banquinas pavimentadas); este es el caso del tramo Azul-Coronel Dorrego.

La inversión prevista sólo para este corredor es de 984 millones de dólares en los primeros 4 años de concesión, más otros 346 entre los años 5 a 10.

En total, se intervendrán 6 corredores viales

Para los otros cinco corredores viales licitados hoy se presentaron varias de las UTEs y empresas mencionadas, más SACDE-ODS-GWD (corredores E y F) y Rovella Carranza-Motta Engil-JCR (corredores B, C y Sur). En total, hubo 32 ofertas.

Si se consideran los 6 corredores viales de la etapa I, se ejecutarán 813 kilómetros de autopistas, 1.494 de rutas seguras y 252 de rutas especiales, así como 17 variantes.

En este caso, se estima que la inversión total en obras, en los 4 primeros años de concesión de la etapa I, será de 6.035 millones de dólares, mientras que en los 11 años siguientes ascenderá a más de U$S 2.000 millones.

Si se contemplan, en cambio, las tres etapas del plan general, la inversión total estimada será de 12.500 millones de dólares en los primeros 4 años, más otros U$S 4.200 millones en los años posteriores. Corresponderá a 1.610 kilómetros de autopista, 3.310 de rutas seguras y 350 de rutas especiales.

“Así empezamos a recomponer la gran deuda en infraestructura que teníamos los argentinos y que el país necesitaba para seguir creciendo y desarrollarse”, señalaron las autoridades de Vialidad Nacional en su página oficial de Facebook.

“Estamos muy contentos por la confianza de las empresas nacionales e internacionales. Con 32 oferentes, fue un éxito la participación en la primera etapa de obras bajo el sistema de participación público privada”, se remarcó.

El organismo calificó a este día como “histórico”, ya que inauguró un sistema de articulación entre el sector privado y público que permitiría, en los próximos cuatro años, generar inversiones por 6.000 millones de dólares en infraestructura vial.

El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner, presidido por los ministros Guillermo Dietrich (Transporte) y Luis Caputo (Finanzas).

“Estamos llevando adelante el plan de infraestructura más ambicioso de nuestra historia", resaltó Caputo.

Javier Iguacel, administrador general de Vialidad Nacional, dijo que se espera que las tres etapas de licitación permitan dar inicio a obras que generen unos 45 puestos de trabajo.

Fuente: La Nueva.