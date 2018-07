Víctima de los quemacoches: “Del vehículo no quedó nada. Fue destrucción total”

Dos vehículos fueron quemados intencionalmente esta madrugada, a las 3.30 horas en Tres Arroyos. Los incendios fueron casi de manera simultánea.

Miguel Rodríguez, el propietario de uno de los rodados dañados, un Renault Duster, aseguró que el siniestro se produjo frente a su domicilio en Lavalle 663, donde estaba estacionado el vehículo.

“Escuché sonar la alarma y cuando salí ya era tarde. Los bomberos llegaron enseguida, pero del vehículo no quedó nada. Fue destrucción total. Fui a las cámaras de la escuela Técnica, y se ve que roba primerio y después incendia. Es muy difusa la imagen, pero se advierte un ciclista que para, roba e incendia. Adentro del auto no quedó nada. Al otro hombre le pasó lo mismo, la modalidad es intencional”, sostuvo esta mañana a nuestra emisora”, relató.

“Se ve que abre la puerta delantera, roba y no podría dar más detalles porque la imagen es difusa. Ahora estoy haciendo todos los trámites, de un siniestro de estas características”.