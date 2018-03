Víctima de robo cuestionó el tratamiento que les da la Justicia tras sufrir el delito

La propietaria del comercio Verde Limón, Cristina Marconi, que días pasados fuera víctima de un robo importante manifestó que tras recuperarse parte de lo que le fuera sustraído, nadie se comunicó con ella para notificarle lo acontecido, por lo que cuestionó el tratamiento que recibe la víctima en este tipo de situaciones.

“Nunca pase por algo así, y pensé que esto era de otra manera. El tratamiento del después me parece feo e indignante. El dinero es dinero y es mi palabra contra la de ellos. Pero creo que habría que cambiar el tratamiento a la víctima. Si aclaro que la DDI me trató bien, y en la comisaría también, pero queda todo ahí, porque después vas a Fiscalía y te dicen mañana te llaman y nadie se comunica. Envié una abogada y tampoco me llamaron. Quiero saber que pasó; más detalles. Por precaución, por el derecho que tengo a saber quién fue y que pasó con ellos. Creo que mínimamente deberían llamar a la víctima”, señaló.

Marconi relató en cuanto al hecho, que cuando se cometió el ilícito y se dio cuenta llamó a la LU 24, “porque no sabía a quién llamar. Una desinteligencia mía, porque no sabía a qué número comunicarme. Llamé a la policía luego y vinieron. Creí que me habían llevado ropa, que eran mecheras. Salgo y entro y veo lo de la cartera abierta. No tenía la billetera en la que contaba con un dinero importante, porque iba a pagar algo especial, por eso tenía dólares y por eso mi desesperación, además del dinero en efectivo. Después vino la policía, llamamos a las tarjetas y más tarde nos avisan de Visa que habían hecho una compra en una estación de servicio. Así que fueron y miraron las cámaras. Fui a la Comisaría hice la denuncia y después no supe nunca más nada; no se comunicaron nunca más. Sé lo que sabe la prensa”, indicó a L U 24.