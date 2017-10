Víctima del “acosador” de Facebook habló con LU 24: “Somos más de 200 mujeres”

Andrea se comunicó con LU 24 para contar su experiencia con el “acosador” de Facebook y alertar a la población. Dijo que el contactó con esta persona, identificada bajo el perfil “Margarito Pérez”, fue a través de la página “Trueque Tres Arroyos” cuando ella pone en venta un teléfono, y además él sería administrador de dicha página.

“Me dice ‘te lo cambio mamita’, pero mamita fue lo más suave y dulce que me pudo decir. Le puse que no se lo vendía y me dijo que me bloqueaba y me puso hija de mil…y otras cosas. Se torna a peligroso porque manda fotos a otras personas masturbándose, a menores. Es más peligroso porque tenemos hijos con acceso a internet, es peligroso para mí, para usted y para cualquier persona”, contó.

Además aseguró que existen casos similares: “Somos más de 200 mujeres, a una señora le puso tengo 900 pesos por una noche, un depravado, una falta de respeto total”.

Consultada sobre qué piensan hacer, expresó: “En primera instancia hacer una denuncia, juntarnos por lo menos 10 personas a ver qué sucede, porque tenemos el domicilio hasta el celular de esta persona, tampoco podemos hacer justicia por mano propia”.

También agregó que hay casos de dos mujeres que lo denunciaron a través de la línea 147, “pero como tiene problemas mentales quedó en la nada, como todo hasta que pase una desgracia, y la pareja tiene el mismo problema que él y hace las misma cosas, es un canillita, sabemos dónde se para”, finalizó Andrea.