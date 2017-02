Vidal afirma que las pericias no pueden determinar de quién es la voz en los audios

La fiscal Verónica Vidal, quien instruye la causa por “título truchos” en la Policía Local confirmó a LU 24 que los audios no están editados y que no se puede determinar que la voz sea del exsecretario de Seguridad, Ricardo Magrath.

Pero también desestimó que se los excluya como prueba porque “el hecho que no se pueda decir que no sea la voz de él no quiere decir que no sea”, y aclaró que el audio “es un indicio más junto con las testimoniales, junto a sus propios dichos y lo importante es que no están editados, nosotros lo hemos desgravado y lo hemos incorporado como prueba y han tenido oportunidad de leerlo”.

“El informe pericial dice que no puede determinarse a quién pertenece la voz, la que dice que pertenece la voz es la Dra. Hospitaleche, y además Magrath reconoce que no los escuchó y que no recuerda haber participado de esa reunión”, agregó Vidal.

La Fiscal también manifestó que “al día de hoy la hipótesis de la Fiscalía no ha sido movida en lo más mínimo, en esta instancia más allá de los elementos probatorios que se puedan incorporar, está más firme porque hay contradicciones”.

“Nosotros lo que buscamos es la verdad, podemos ir buscando más elementos probatorios y se irán fijando, no solamente está Magrath imputado, están los otros policías porque considero yo como Fiscal que ellos aceptaron esta propuesta. Nosotros tenemos una visión amplia porque queremos que se sepa la verdad, esa es la historia”, señaló.

Declaración de Duchosal

Sobre las contradicciones en la declaración de Mauricio Duchosal dijo: “Los imputados pueden decir la verdad o no. Puse en conocimiento de esto al Fiscal General donde se hizo la denuncia contra (Julio) Rodriguez por supuestas amenazas contra Duchosal. Duchosal ahora dice que nunca fue amenazado por Rodriguez. También lo pongo en conocimiento a quien está instruyendo en esta causa al Dr. Zorzano que es el Fiscal a cargo de la UFI N° 10 y también pongo en conocimiento al Colegio de Abogados para que analicen esta conducta por los dichos de Duchosal, nada más”.

Influencias en la investigación

Consultada por el papel que jugó el oficial Rodriguez en la causa Vidal aseguró que en esta causa no intervino, pero que “en las investigaciones que nosotros consideramos a obtener la verdad y cuando teníamos una hipótesis del fiscal que es sostenible por los Tribunales y por Casación y se consideró que se debió a una investigación que hizo él –por Rodriguez- y llegó a bien, es bueno”.

Los plazos procesales

Finalmente habló sobre los plazos procesales de la causa; dijo que “en principio para Magrath empezaría a correr de hoy a cuatro meses, y los policías que declararon en noviembre, calculo que se van a extender un poco más de cuatro meses”.

Además indicó que traerá a esta causa la otra que involucra al subcomisario Christian Martín Palacios por “amenazas y maltrato”. “Quiero llevar todas las causas a juicio juntas en la medida que siga siendo fiscal, yo sigo trabajando no sé hasta cuando, pero habrá más pruebas, cada una de las partes se comprometió aportarlas”.

“Nada es personal acá, simplemente es que cuando uno está de turno y ocurre un delito, yo no elijo a víctima o a victimario, yo estudio e investigo un delito”, cerró.