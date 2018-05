Vidal anticipó que Macri vetará el proyecto antitarifazo de la oposición

La Gobernadora terminó con las versiones sobre una eventual candidatura y negó de forma rotunda esas intenciones. Al mismo tiempo, habló de un eventual veto de Macri al proyecto antitarifazo de la oposición.

"Si hoy se sanciona la ley, no va a cambiar ni mejorar la situación de los argentinos con las tarifas", afirmó la gobernadora, María Eugenia Vidal, al participar de un almuerzo organizado por el Rotary Club.

Al cuestionar el proyecto que motoriza la oposición en el Congreso, Vidal añadió: "Es contradictorio estar pidiéndole asistencia al Fondo y estar impulsando una ley que incorpora $75.000 millones sin prever una partida y desconociendo un presupuesto que se sancionó hace menos de seis meses".

En el punto más fuerte de la charla, Vidal sepultó todas las versiones que sostienen que podría ser candidata a presidenta el 2019, como el “Plan B” de Cambiemos, ante la estrepitosa caída de Mauricio Macri en las encuetas. "No soy candidata a presidenta", dijo.

"Suponete que Mauricio te llama y te dice que no quiere reelegir y te pide que ocupes ese lugar, ¿qué le contestás?", le preguntó la periodista Clara Marino en el cierre de un almuerzo organizado por el Rotary Club. "Que no", fue la rápida respuesta de Vidal. "Además, eso no va a pasar. Mauricio va a reelegir", agregó.

La gobernadora recordó entonces que "dio su palabra" a los bonaerenses. "Les dije que voy a romper en este mandato con la lógica de que el gobernador de la provincia es candidato a presidente en la siguiente elección", ahondó.

Fuente: Infocielo.