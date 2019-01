Vidal decidió no adelantar las elecciones provinciales: irá en la boleta junto a Macri

La gobernadora María Eugenia Vidal decidió no desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires y ya se lo informó a Mauricio Macri. De esa manera, todos los cargos provinciales se definirán en octubre, junto a los comicios presidenciales.

El jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, se lo confirmó al Diario La Nación e indicó que la noticia fue bien recibida por el gobierno nacional.

Según explicó el funcionario, "la decisión se tomó pensando en los bonaerenses, porque la gobernadora no quiere que voten tantas veces y tampoco cambiar las reglas de juego tan cerca de la fecha electoral". Y añadió: "Tampoco quiere aparecer especulando con eso, como ocurre con otros gobiernos provinciales, como por ejemplo La Rioja".

Salvai también reconoció que en un segundo orden también influyó la cuestión económica, ya que desdoblar la elección hubiese tenido un costo adicional.

Vidal mantuvo en los últimos días varios encuentros con Macri. La posibilidad de anticipar a junio las elecciones en Buenos Aires era impulsada por un sector de Cambiemos cercano a la gobernadora, que consideraba más beneficioso para sus intereses separar las dos votaciones.

Macri nunca estuvo convencido de la idea: por un lado, la veía como una señal de debilidad para su propio proyecto de reelección y por otro, consideraba que las opciones del oficialismo crecerían hacia finales del año, cuando prevé que empiece a sentirse un repunte en la economía.

Con la resolución bonaerense, el panorama del oficialismo se encamina a una gran apuesta por la reelección en octubre de sus tres principales figuras: Macri, Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El temor en un sector del oficialismo es que una eventual candidatura presidencial de la ex presidenta Cristina Kirchner, por ahora con mejor intención de voto que Macri en la provincia, arrastre al triunfo a un candidato opositor a la gobernación. En las elecciones bonaerenses no hay ballottage, lo que privaría a Vidal de un colchón adicional para defender su cargo.