Vidal en Claromecó: destacó la obra de agua potable y dijo que “este año vamos a estar mejor”

Esta tarde, la gobernadora María Eugenia Vidal arribó cerca de la 15:20 horas a Claromecó acompañada de la diputada Laura Aprile y del Sub Secretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell. Llegó desde Sierras de la Ventana donde cumplió actividades, además de la localidad de Villarino.

En el espacio de Arte Quelaromecó se reunió con el Intendente Carlos Sánchez, el delegado Carlos Ávila, el jefe de Gabinete Hugo Fernández, vecinos y comerciantes de la localidad.

Posteriormente tuvo un breve contacto con la prensa local en donde destacó la finalización de obra de agua potable, un reclamo de la localidad desde hacía mucho tiempo.

También contó que el intendente le realizó el pedido de obras de cloacas para Claromecó, y que se habló sobre la difícil situación del Jardín de Infantes “Stella Maris” y de seguridad. Además dijo que para este año la prioridad serán las obras hídricas.

Obras para Tres Arroyos

Aclaró que no hay obras previstas para Tres Arroyos: “Le dije al Intendente que desde julio del año pasado nosotros decidimos no iniciar obras nuevas porque la situación del país cambió y a la provincia se le hacía muy difícil iniciar obras nuevas y tener la certeza de que no se pudieran terminar”, expresó y agregó: “Prefiero venir con la obra terminada o cuando ya está muy avanzada”, haciendo referencia a la obra de agua potable.

Fondos para programas sociales

“Todos los fondos que están afectados por participación, más los fondos específicos que recibe cada municipio en nuestra gestión, por primera vez se pagaron en tiempo y forma en cada ocasión. Si hay alguna cuestión sobre algún fondo especificó estoy dispuesta a escucharlo, pero no se planteó nada de esto en la reunión y no tengo quejas de ningún intendente”, aseguró ante la consulta sobre falta de fondos.

Objetivos para el 2019

Entre los objetivos para este año contó: “Seguir trabajando con el mismo compromiso de siempre, hoy fijamos una prioridad en las obras hídricas y sin ir más lejos acá hemos tenido la obra del Arroyos del Medio que hizo la provincia de Buenos Aires. Todo lo que es hídrico para mi tiene una prioridad porque se lo difícil que es para una persona que se inunda”, sostuvo.

“En lo que hace a lo social seguiremos sosteniendo y acompañando a los vecinos todo el tiempo que sea necesario con acompañamiento social en cada caso, no solo en el Conurbano sino en el interior de la provincia. Con el Intendente hablamos de Seguridad, se mejorara la capacitación en el entrenamiento de la policía, no tanto más policías, sino mejor policial”, añadió.

Inflación

Hizo referencia a la difícil situación económica que atraviesa el país: “Sin dudas el año 2018 fue un año difícil, pero tengo la convicción de que este año vamos a estar mejor, que vamos a empezar a mejorar, de hecho en los últimos meses el dólar se estabilizó y bajó los primeros días de enero y la inflación tiende a bajar lentamente, más allá que el cierre del año haya dado alto, así que creo que vamos a empezar a recuperarnos”.

Agradecimiento

Finalmente el Intendente agradeció a la gobernadora su visita y la reunión que tuvieron para tratar temas que interesan a todos los tresarroyenses.

La gobernadora continuó su itinerario hacía Monte Hermoso, donde finalizó su agenda.