Vidal en Monte Hermoso: “Nuestra oferta a los docentes es la inflación que diga el INDEC”

La gobernadora María Eugenia Vidal dijo hoy en Monte Hermoso que trabajará "hasta el último día para que las clases empiecen" el 6 de marzo, al tiempo que aseguró que la Provincia está haciendo "su mejor esfuerzo" para aumentar los sueldos de los docentes.

La mandataria también ratificó el ofrecimiento de 18% de aumento a los docentes, el cual -enfatizó- "es un piso, no un techo" a los incrementos salariales.

"Lo que se está discutiendo no es si tienen que ganar más o no, porque todos estamos de acuerdo en eso, sino cuál puede ser nuestro mejor esfuerzo. Lo que les estamos diciendo a los docentes es que, más allá del 18%, no queremos que pierdan contra la inflación", dijo.

"Hoy hay un INDEC en el que podemos creer y nuestra oferta es la inflación que diga (el organismo)", agregó.

En cuanto al reciente fallo judicial que habilita a la Provincia a descontar los días de paro, Vidal evitó adelantar si recurrirá o no a una medida de ese tipo en caso de que haya una medida de fuerza.

"Voy a trabajar para evitar llegar a esa instancia. Esperemos que no haya paros y que no haya descuentos, sino lo que todos queremos: que los padres estén tranquilos ese lunes y los chicos empiecen las clases", sostuvo.

La mandataria destacó además que en la actualidad "la mitad de los trabajadores de la Provincia ya tienen su acuerdo paritario anual firmado".

"Esperemos ponernos de acuerdo con los docentes, con lo cual van a quedar algunos grupos menores (sin firmar un acuerdo)", dijo.

En el lugar fue recibida por unos 40 docentes de Suteba y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que reclamaron mejoras salariales.

La familia de Katherine "va a tener todo el respaldo"

Ni bien Vidal bajó de la combi que la trasladó fue abordada por la abuela de Katherine, Marta Mesa, y la hermana y la prima de la joven asesinada, Macarena Moscoso y Wande Banegas, respectivamente. Entre llantos, le pidieron su ayuda para descubrir a los asesinos de la adolescente.

"Es un tema muy doloroso no sólo para Monte Hermoso, sino para toda la provincia. Nosotros somos un poder independiente del Judicial, pero todo lo que podamos hacer para ayudar, como a otros familiares de víctimas de crímenes terribles, lo vamos a hacer", aseveró.

Vidal también se refirió al paro de los médicos de hospitales públicos afiliados a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), que afectó a Bahía Blanca.

"Es un sindicato que representa a un tercio de los médicos, solamente, y conforma menos del 10% del sistema de salud, así que la mayor parte de los hospitales está operando normalmente. Nosotros hemos hecho varias ofertas en diciembre para llegar a un acuerdo", señaló.

"Aún falta mucho"

Al hacer un balance de sus 15 meses de gestión, Vidal expresó que "empezó un camino, aunque todavía falta mucho".

"Sé que es un camino difícil para muchos bonaerenses, que a muchos les sigue costando, pero cambiar problemas tan profundos lleva mucho tiempo. Lo importante es que empezamos. Tengo la tranquilidad de que, con el presidente (Mauricio Macri), con mi equipo y con los intendentes hicimos el mejor esfuerzo, y que comenzó un cambio que esperamos poder profundizar en los próximos años", enfatizó.

Vidal también calificó como positivo haber podido visitar los 135 bonaerenses, hecho que se cumplió precisamente hoy.

"El mensaje es que todos los bonaerenses cuentan. Y que vuelvo. Estuve en la campaña (de 2015) y ahora vuelvo con obras y a trabajar", aseguró.

Por toda la región

La gobernadora entregó esta mañana una ambulancia de alta complejidad al hospital municipal Pedro Sancholuz de Laprida. Lo hizo en un acto en el que estuvo acompañada por la vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti.

En Monte recorrió las instalaciones del Centro Integral Materno Infantil Evita (San Martín y Río Atuel), que contiene a chicos de entre 3 meses y 5 años.

El cierre de la visita fue en la fábrica de chacinados artesanales La Franqueza, en Uriburu 725 de Tres Lomas, que Vidal conoció con el jefe comunal Roberto Álvarez.

Estos tres distritos fueron los que, desde que asumió, les quedaba recorrer de la Sexta Sección Electoral.

Fuente y fotos: La Nueva.