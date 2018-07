Vidal le pidió la renuncia a la contadora involucrada en el caso de los aportantes truchos de la campaña electoral

Frente el escándalo que se desató por la investigación sobre los cientos de aportantes truchos que financiaron la campaña de Cambiemos, este miércoles la Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal le pidió la renuncia a la contadora General de la Provincia, María Fernanda Inza.

Se trata de una mujer que acompaña a Vidal desde hace muchísimos años en su gestión y la semana pasada había sido designada como Contadora General de la Provincia. Antes se desempeñaba como Secretaria de Legal y Técnica. El decreto sobre su nueva designación salió ayer. En menos de 24 horas, Vidal le pidió la renuncia.

La Gobernadora contó que tomó esta decisión porque María Fernanda Inza "formó parte del equipo de rendición de cuentas durante la campaña".

"No tengo ningún elemento que demuestre su involucramiento. Pero esta renuncia preventiva responde a que no somos todos lo mismo. Cuando la gente nos votó en 2015 no sólo quiso un cambio de gestión sino también de valores. Y esto es lo que decidí hasta tanto todo esto se aclare en la justicia", sostuvo.

Las declaraciones de Vidal las realizó desde la casa de Gobierno de La Plata en donde además anunció una serie de medidas sociales para beneficiar a los bonaerenses y poder afrontar los momentos de crisis que se viven en el país.

Fuente: Minuto Uno.