Villa del Parque en el Mundialito de Invierno Copa Miguel “Gringo” Sabatini
Los alumnos de la Escuela de Fútbol del Club Villa de Parque de Tres Arroyos, categoría 2007 y categoría 2008/09, viajaron el pasado lunes 16 de julio a Olavarría para participar del “Mundialito de Invierno Copa Miguel “Gringo” Sabatini” que organiza el Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría.
A continuación los resultados y el fixture:
NRO ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D
1 EMBAJADORES EL FORTIN FERRO ESTUDIANTES
2 RACING SARMIENTO DE CNEL SUAREZ HINOJO SAN MARTIN
3 BLANCO Y NEGRO CNEL SUAREZ SIERRA CHICA EMPLEADOS DE COMERCIO BOLIVAR VILLA DEL PARQUE DE TRES ARROYOS
4 LOMA NEGRA RIVER DE AZUL ALUMNI DE AZUL BOCA DE AZUL
RESULTADOS
1RA FECHA DIA 16/7/18 CATEGORIA 2007
DIA HORA ZONA EQUIPO EQUIPO CANCHA
16/7/18 13,30 D ESTUDIANTES 2 SAN MARTIN 0 OFICIAL
16/7/18 17,30 D BOCA DE AZUL 1 VILLA DEL PARQUE 0 OFICIAL
2DA FECHA DIA 17/7/18 CATEGORIA 2007
DIA HORA ZONA EQUIPO EQUIPO CANCHA
17/7/18 11 D SAN MARTIN 4 VILLA DEL PARQUE 2 OFICIAL
17/7/18 17 D ESTUDIANTES 0 BOCA DE AZUL 1 OFICIAL
3RA FECHA DIA 19/7/18 CATEGORIA 2007
DIA HORA ZONA EQUIPO EQUIPO CANCHA
19/7/18 11 D ESTUDIANTES VILLA DEL PARQUE OFICIAL
19/7/18 15 D SAN MARTIN BOCA DE AZUL OFICIAL
ZONAS Y FIXTURE
TORNEO MIGUEL “GRINGO” SABATINI
CATEGORIA 2008 (19 EQUIPOS)
NRO ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D
1 EL FORTIN AZUL ESTUDIANTES NEGRO EL FORTIN BLANCO ESTUDIANTES BLANCO
2 HURACAN DE SALADILLO FERRO EMBAJADORES AZUL ALUMNI
3 EMBAJADORES VERDE RIVER DE AZUL FILIAL ARGENTINOS JUNIORS SAN JUAN RACING
4 VILLA DEL PARQUE (T.A) ALAS ARGENTINAS PLOTTIER EMPLEADOS DE COMERCIO BOLIVAR JORGE NEWBERY LAPRIDA
5 HINOJO
SIERRA CHICA LOMA NEGRA
RESULTADOS
1RA FECHA DIA 16/7/18 CATEGORIA 2008
DIA HORA ZONA EQUIPO EQUIPO CANCHA
16/7/18 15 A EL FORTIN AZUL 1 HURACAN SALADILLO 3 AUXILIAR 1
16/7/18 15 A VILLA DEL PARQUE 0 EMBAJADORES VERDE 1 AUXILIAR 2
2DA FECHA DIA 17/7/18 CATEGORIA 2008
DIA HORA ZONA EQUIPO EQUIPO CANCHA
17/7/18 15 A EL FORTIN AZUL 0 VILLA DEL PARQUE 1 AUXILIAR 1
17/7/18 15 A EMBAJADORES VERDE 2 HURACAN SALADILLO 1 AUXILIAR 2
3RA FECHA DIA 18/7/18 CATEGORIA 2008
18/7/18 18 A EL FORTIN AZUL EMBAJADORES VERDE AUXILIAR 1
18/7/18 19 A HURACAN DE SALADILLO 5 VILLA DEL PARQUE 0 AUXILIAR 2
Este jueves, finalizado el partido de la categoría 2007, la delegación estará regresando a Tres Arroyos.