Violencia de Género: Promedian entre 100 y 120 denuncias mensuales en Tres Arroyos

El secretario de Desarrollo Social Marcelo León junto a Samanta Pluis, directora de la Casa de la Mujer Guillermina Cirone, abordaron aspectos relacionados al trabajo que se realiza en lo que respecta al asesoramiento para denuncias o contención de quienes son víctimas de la violencia de género en Tres Arroyos.

En primera instancia, León dio a conocer que “hay un promedio de cien a ciento veinte denuncias mensuales, pero hay además un porcentaje que está latente y no llega a denunciar, ya que se habla con mucha gente que no realiza denuncias pero que sufre esa situación; nosotros hemos logrado armar un posgrado en CRESTA el que se dicta hace año y medio, sobre violencia hacia la mujer, maltrato infantil y violencia hacia los ancianos”.

A su vez, Samanta Pluis informó que profesionales que integran el equipo de trabajo de la entidad, salen desde hace un tiempo a trabajar en Barrio Ranchos, Boca y el Villa Italia “en una idea consensuada con todo el equipo para tener una estrategia de abordaje complementaria al trabajo que se hace acá”.

1503 denuncias en tres años

La Casa de la Mujer Guillermina Cirone cumplirá este 25 de noviembre tres años desde que fue puesta en funcionamiento. Samanta Pluis dijo asimismo que desde su inauguración “tenemos 1503 denuncias, son muchas, por lo que tratamos de aportar una herramienta que tenga que ver con la prevención, y acercarnos a la gente que no se anima o no quiere denunciar, y darles una herramienta desde la Secretaría para que se anime a hablar en situaciones de emergencia y deje de tener miedo a lo que venga después”.

En un caso extremo está el refugio, pero en muchos casos la gente tiene recursos familiares y no quiere alejarse de su hogar sino quedarse con un familiar que lo contenga, desde otro lugar”.

“Nuestro número de 24 horas de guardia continua es 15 – 45 – 70 - 92, y ante una denuncia puntual que se animen a hacer, la gente de la Comisaria de la Mujer siempre está dispuesta las 24 horas, a tomar la denuncia; luego se contactan con nosotros para la atención de la gente”, manifestó.