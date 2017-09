Violencia de Género: Reich indicó que en la provincia la Línea 144 recibe 35 mil llamados al mes

La Secretaria de Género y Diversidad Sexual, Daniela Reich, llegó a Tres Arroyos en el marco de una serie de visitas que están realizando los funcionarios de Cambiemos por la ciudad de Tres Arroyos y la Provincia. La funcionaria visitó primero la Casa de la Mujer “Guillermina Cirone”, mientras que luego estuvo presente en la ONG Construyendo.

En primer término Laura Aprile, candidata a diputada provincial por la Sexta Sección de Cambiemos -acompañada por Matías Meo Guzmán, Rosío Antinori y Daiana De Grazia- dijo que “contamos con la visita de Daniela Reich, que es una persona muy comprometida en la materia, está haciendo un gran trabajo en toda la provincia, hoy tuvimos la oportunidad de recorrer el refugio, la ONG Construyendo y que le cuenten a ella en persona el gran trabajo que estamos haciendo acá”.

En tanto que Reich explicó que “es la primera vez que estoy en Tres Arroyos, desde la Subsecretaría tenemos un vínculo directo con el equipo local. Lo importante es poder venir a ver acá todo el trabajo que hicimos con la Gobernadora, María Eugenia Vidal, ver los avances y la posibilidad del trabajo en red”.

“Cuando iniciamos la gestión el año pasado empezamos a hacer un diagnóstico de cuál era la realidad del área género, que antes no había información. Hoy Tres Arroyos es uno de los municipios con los cuales trabajamos y que hemos conformado la red provincial”, agregó.

Plan Integral de Género

Reich hizo referencia al Plan Integral de Género que se anunció a fines del mes de junio del año pasado junto a la Gobernadora María Eugenia Vidal y la importancia de tener una línea directa con provincia y destacó “el fortalecimiento de las mesas locales y las áreas de género, que lo venimos trabajando con los municipios, la importancia de capacitar y de brindar constantemente acompañamiento en lo que es seguridad, educación, salud y justicia, son actores claves con los que intervenimos intraministerialmente todo el tiempo, y fundamentalmente lo que es la red de hogares de protección integral para que ante cualquier situación que se presente en la Línea 144, que es la boca de entrada que tenemos como organismo provincial, sepamos que podemos levantar el teléfono en Tres Arroyos y que hay un equipo que da respuesta”.

Estadísticas

La Secretaria de Género y Diversidad Sexual indicó que a través de la Línea 144 ante llamadas que la Nación recibe el 54 por ciento representa a la provincia de Buenos Aires. Estos números representan un promedio de 35 mil llamadas mensuales que recibe la provincia: “Estas llamadas no quedan solo en el equipo de la línea 144, que es un equipo de 100 personas que trabajan que dependen de la subsecretaría, sino que las líneas lo que hacen es trabajar directamente con los municipios”.

Además agregó sobre la problemática: “Creo que las mujeres hoy lograron visibilizar situaciones que antes la vivían y no se animaban, creo que dimos un paso enorme como sociedad, creo que los medios han sido un aliado importante, que todas las personas en cargos de gestión hablamos de este tema, que no es tabú decir que han transitado una situación de violencia”.