Violencia de género, robo con armas y mejor relación con la prensa, en los planes del MPBA

Tras un encuentro con la prensa en el que abordó varios temas, incluso hasta la controvertida “filtración” de información en el marco de la causa por abusos sexuales a jugadores del club Independiente, el procurador general Julio Conte Grand brindó una charla para funcionarios del Ministerio Público de toda la región, en el auditorio de la Cámara Económica. Allí expuso acerca del plan estratégico que el MPBA lleva a cabo en toda su área de influencia.

Previamente, y acompañado por el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández; y los funcionarios del MPBA Max Perkins y Germán Rubiños, Conte Grand se mostró satisfecho por las condiciones de infraestructura, tema que reconoció como un aspecto crítico en la Provincia, en las que se desarrolla el trabajo de la Defensoría, Asesoría de Incapaces y Fiscalías de Tres Arroyos, recientemente mudadas a los edificios de Moreno y las vías y Moreno y Lavalle, respectivamente.

Respecto del Plan Estratégico, que tiene prevista una duración de 10 años (hasta el 2027), el procurador aseguró que “tiene dos dimensiones, que son las atinentes al MPBA hacia adentro y hacia afuera. La primera tiene que ver con una reorganización del modelo de gestión, desde el mecanismo anterior de control de gestión respecto de lo que las unidades venían haciendo, a un nuevo modelo con objetivos previos y control posterior de lo que se va realizando. El segundo tramo tiene que ver con la articulación entre el Ministerio Público y la sociedad, generando presencia en escuelas, participando con el Ministerio de Educación en la transformación de la curricula para mejorar los mecanismos de convivencia y pacificación social; y con la búsqueda de mejorar la imagen del MPBA en la sociedad, además de instalar la idea de que se debe informar a los medios lo que se va haciendo, con el obvio respeto a aquellas cuestiones que podrían interferir en el desarrollo de las investigaciones”.

El debate por la especificidad

También se refirió a la innovación tecnológica en las investigaciones, y a los objetivos de política criminal, entre los que destacó el robo con armas, la violencia de género, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Respecto de la posibilidad de instalar una Fiscalía especializada en género en esta ciudad, petición que tenía previsto acercarle la Mesa Intersectorial de Mujeres, Conte Grand admitió que “hay un gran debate en torno al tema de la creación de fiscalías especializadas, porque hay quienes consideran que son beneficiosas y están quienes piensan que lo mejor es que los fiscales conozcan toda la problemática. Nosotros evaluamos la creación de este tipo de fiscalías en función del perfil del delito y el modo de segmentación, y ratifico el tema de la violencia de género como objetivo prioritario de política criminal del Ministerio Público. Entiendo además que nos corresponde coparticipar en los mecanismos de garantía de seguridad a la población, y un foco central es la familia, de hecho estos temas tienen un porcentaje estadístico intrafamiliar muy importante, por lo que hemos estado trabajando mucho en estos aspectos, no sólo evaluando la creación de fiscalías especializadas sino también capacitando a las existentes en la temática”.

Independiente y la filtración de datos

Finalmente, Conte Grand fue consultado por la causa, de gran impacto mediático, vinculada a los abusos a menores vinculados al fútbol del Club Independiente, sobre la que indicó que “es un caso difícil, pero se va a transformar en una bisagra en la consideración de los delitos contra la integridad sexual de menores, porque la comunidad comienza a concientizarse sobre el tema. Esto nos ha movido a analizar estrategias de comunicación, y en este sentido el resguardo de la información es clave. Pero no solamente interviene el Ministerio Público en una causa, sino que también reciben información, en resguardo del equilibrio del proceso, otras partes como los defensores de los imputados y el Juzgado de Garantías. Respecto de la difusión de ciertos datos que no debieron darse a conocer públicamente pero que sí tenían que tener las otras partes, ratifico que desde el Ministerio Público no trascendió esa información. Por razones de control, le adjudicamos a cada copia en papel entregada una marca, y cuando la vimos en los portales y otros medios, estuvimos en condiciones de saber de dónde salió”, finalizó, explicando de esta manera por qué se conocieron, incluso, nombres de víctimas de los delitos investigados.