Violencia en el Pirovano: Pizarro asegura que la Policía les “quitó la custodia”

El director del Hospital Pirovano, Dr. Javier Pizarro, se refirió a los reiterados hechos de violencia que se suceden en la guardia de Emergencias, tras lo sucedido el sábado a la madrugada, reflejado en un video de una cámara de seguridad instalada en el sector, que muestra a un joven rompiendo elementos del Centro Municipal de Salud. Y denunció que por una cuestión vinculada a la realización de certificados llamados ‘precarios’, la Policía ‘tomó represalias’ y dejó de custodiar el nosocomio.

El Dr. Pizarro dijo que “la idea de hacer esto público es para repudiar y que no se naturalicen este tipo de actitudes, teniendo en cuenta que en la clínica hay que pagar 300 pesos para poder sentarse a esperar un par de horas para ser atendidos, y en el hospital se exige atención al minuto y a las patadas”.

“Se hizo la correspondiente denuncia a la Policía, y también al seguro, y la idea es que estas cosas no vuelvan a suceder, ahora el Hospital cuenta con un departamento de Legales que tomó cartas en el asunto y las cosas van a ser distintas a como eran antes, se hace la denuncia policial, tenemos entendido que el sujeto tendría antecedentes penales, después corresponde que la Justicia de su veredicto; La idea es que no se naturalicen estos hechos de violencia, acá no se trata de alguien que tuvo que esperar horas para ser atendido, sino que entro rompiendo, en el video se ve que entró rompiendo”, afirmó.

Pizarro relató nuevamente lo sucedido, afirmando que “fue en la madrugada, alrededor de las 5:30, cuando esta persona rompe la puerta de entrada del Hospital y luego rompe un basurín, ingresando a la guardia donde hace lo mismo con otro, entró rompiendo, no había esperado un segundo siquiera”.

“Aparentemente estaba intoxicado, y había participado en una riña; tenía la cara golpeada, y fue atendido inmediatamente por los médicos de guardia”.

Sin custodia policial

El funcionario dio a conocer que actualmente el Centro Municipal de Salud “no cuenta con guardia policial, ni de día ni de noche, luego de algunos inconvenientes surgidos con médicos de guardia que se negaron en principio a hacer certificados precarios, y labores que corresponden al médico de policía, lo que hizo que ha hecho que la relación entre la policía, no desde la Dirección ni desde las altas esferas, sino que haya una mala relación entre la policía y algunos médicos de guardia, que ha hecho que la Policía tome alguna represalia y nos hayan quitado la custodia policial”.

“De todas formas, desde la Dirección y la Secretaría de Salud estamos trabajando para recomponer una buena relación con la Policía y que nos devuelva la custodia; el tema de la seguridad privada es que es muy costosa, no podemos pagarla, no està dentro del Presupuesto, por eso estamos trabajando en conseguir soluciones alternativas para agilizar el tema de los precarios y recomponer esa buena relación con la Policía” relató.

“El tema es complicado, en este momento, en este momento la Dra. Meroni está de licencia, aparentemente hasta el 4 de julio pero por lo que tengo entendido es probable que pudiera llegar a extenderla; estamos trabajando en dar una solución política para que alguien pueda cumplir su función, y tenemos pendiente una reunión con Seguridad en los próximos días, y la idea es proponer algunas soluciones alternativas mientras tanto, y recomponer esa buena relación que debería existir entre la Policía y el Hospital”, manifestó.

Respecto a una queja sobre la mala atención de una médica ante una denuncia por violencia de género, Pizarro dijo que “es una buena profesional, puede suceder que fuera un poco dura en el interrogatorio, lo que hizo que una paciente sensibilizada se pusiera a llorar y derivara una queja. Se quejó la Policía, se está investigando, y yo destaco el hecho que en definitiva fue atendida y se siguieron los protocolos, más allá de la queja de una atención muy superficial y con un cuestionario que sensibilizó a la paciente, la hizo llorar, ese sería el planteo que hace la Policía en este caso, que también sucedió el sábado”.