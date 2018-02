Violento asalto a un conocido profesional de Necochea: Se llevaron más de $150.000 en efectivo

El Contador Público Nacional necochense Mauricio Díaz fue víctima de malvivientes que entraron a su casa, cuando estaban sus hijos menores de edad, de 15 y 16 años, a los cuales los ataron.

Los delincuentes involucrados en el hecho serían tres o cuatro, quienes entraron a la vivienda familiar de los Díaz y se llevaron alrededor de $150.000 en efectivo. Por ahora no hay detenidos por este hecho.

Este nuevo asalto ocurrió en el sector del Barrio Parque y tuvo como víctima al hijo del exfutbolista de Estación Quequén Carlos Díaz.

Los malvivientes que entraron en la casa del contador, en calle 103 N° 1403, de manera intempestiva, se encontraron con los hijos de este. Ante esto, decidieron atar a los menores para terminar de cometer el hecho delictivo.

Según fuentes extraoficiales los participantes en el robo a la familia Díaz serían entre tres y cuatro personas, aunque hasta ahora no ha podido ser precisado por parte de la Fiscalía en turno .Por lo que pudo recabar en información Necochea Digital, el botín de lo sustraído ascendería a la suma de $150.000 en efectivo.

Sí bien el asalto fue de manera espectacular, y un tanto violento, no hay que lamentar heridos en este hecho, aunque los menores se encontraban en estado de shock, ante el mal trago vivido en horas de la tarde de ayer.