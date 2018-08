Violó una orden de restricción de acercamiento hacia su ex pareja y fue aprehendido

La Policía Comunal de Tres Arroyos informa que en la madruga de hoy fue aprehendido Raúl Ricardo Varela, de 31 años, por estar acusado de participar un conflicto familiar y violar una orden de restricción hacia su ex pareja.

La aprehensión de Varela se dio en calle Mendoza al 500, lugar donde reside su ex pareja y cuyos datos personales no trascendieron.

Se labraron actuaciones por “Desobediencia y Daño Agravado por el vínculo" con intervención de la UFIYJ N° 6 a cargo del Dr. Bianconi. El aprehendido actualmente se encuentra alojado en la Comisaría Primera de nuestra ciudad.