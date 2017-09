Visita de un grupo de madres a LU 24: “Esperamos que Alejo caiga en las mejores manos”

Luego de que en Necochea se produzca la detención de la madre de Alejo, el pequeño que fue hallado con golpes y abusado sexualmente en nuestra ciudad, un grupo de madres se acercó a LU 24 para dialogar con Daniel Galera, el conductor del programa “Tarde a Tarde”, sobre el caso que conmocionó a Tres Arroyos.

En primer término, Stella “Coca” Boneiro, dijo: “Somos una especie de voceras de mucha gente de la ciudad que no se anima a salir a hablar o acercarse a una marcha porque han recibido amenazas. Pareciera que está mal aportar información, entonces nosotros armamos un grupo de madres y queremos trasladar la información que nos llega a una fiscalía”.

“No entendemos como desde un servicio local no se dan cuenta que los chicos no están yendo al colegio. Las respuestas se tienen que dar a toda la población, estamos dolidos porque no hubo un seguimiento, esto es todo una cadena entre el colegio, el servicio local y la fiscalía” explicó Boneiro, mientras que volvió a expresar su queja por los tiempos que se toma en la justicia, comparando la situación si hubiese sucedido con el hijo de alguna personalidad política.

Entre otras apreciaciones, la mujer manifestó la intención de “comunicarle a la gente que no tenga miedo, no sé porque todos callan información”.

Y además relató un crudo suceso del que se tomó conocimiento en los últimos días: “No queremos el día de mañana cruzar a este tipo por la calle. Se dio a conocer que el día de la detención del tipo encontraron una sábana con materia fecal, sangre, orina y restos de semen de distintas personas, queremos que se encuentren todas los culpables del hecho”.

“Vi tanta gente marchando por Maldonado que ni lo conocemos, por este nene había muy poca gente, es un chico de Tres Arroyos, ni un maestro había en el lugar. Esperamos que Alejo caiga en las mejores manos y tenga una infancia mucho mejor”, agregó Boneiro.

En tanto que Elisa Gil explicó su deseo de “saber quiénes son los vecinos que se juntaban a tomar y drogarse en el lugar, hay gente que no se ha identificado. Nos duele que se junte más gente por distintos casos y por esto no”, mientras que Mónica Godoy se refirió a la madre del acusado: “Ella prefiere ensuciar a la madre, salió a hablar y defender a su hijo, el culpable. Ella es cómplice. Muchos casos salieron a la luz por esto, le trasmitimos a la gente el alivio de no estar solo, que la gente se sienta acompañada”.