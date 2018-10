Fútbol: Villa a un pasito del ascenso

Villa del Parque le ganó 3 a 2 a Echegoyen en el Bosque en un partido importantísimo, el cual lo deja a un pasito del título y del ascenso. El conjunto villense se quedó con un partido durísimo y clave en la lucha por el título del Clausura de Segunda División, el que parece perfilarse para arrebatarle el título es Cascallares, que obtuvo un contundente triunfo por 5 a 0. Villa tendrá la chance de festejar en la próxima fecha cuando visite a Agrario, si es que gana y Cascallares no suma de a tres.





2° DIVISIÓN (FECHA 11)

VILLA ECHEGOYEN 3-2 Goles: Irigoín -de penal- y F. Gutiérrez -2- (V); Aríngoli -de penal- y Morán (E). CASCALLARES JUAN E. BARRA 5-0

Goles: Pedone -3-, Álvarez y Luengo (C). GARMENSE ALUMNI 3-2 Goles: Del Río, López y Lasa (G); Esbensen y Alcodoy (A). CLAROMECÓ ACDC 0-0 SAN MARTÍN COPETONAS 1-2 Goles: Siervo (SM); Lacoste y Musa (C). CENTRAL ARGENTINO 2-0

Goles: Bassi y Cinalli (C).

Posiciones: Villa 26 puntos, Cascallares 23, Agrario 20, Echegoyen 18, Garmense 17, Alumni 15, Central 13, Copetonas 12, Argentino 10, ACDC 8, Claromecó 8, Barra 7, San Martín 6.

Próxima fecha (anteúltima): Agrario vs. Villa, Echegoyen vs. Cascallares, Juan E. Barra vs. Central, Argentino vs. San Martín, Copetonas vs. Claromecó y ACDC vs. Garmense.

Tabla acumulativa: Villa 53 puntos, Echegoyen 45, Agrario 41, Cascallares 36, Garmense 35, Alumni 32, Claromecó 29, Central 28, ACDC 26, Copetonas 24, Argentino 19, San Martín 17, Barra 15.

Resultados 4° División: Alumni 2 – Garmense 1, Claromecó 4 – ACDC 0, San Martín 8 – Copetonas 0, Villa 1 – Echegoyen 0, Central 1 – Argentino 1 y Cascallares 1 – Barra 0.

Posiciones 4° División: Villa 28 puntos*, Agrario 20, Central 18, San Martín 18, Argentino 15, Alumni 15, Cascallares 15, Garmense 12, ACDC 10, Claromecó 9, Barra 9, Echegoyen 6, Copetonas 5.

*- Villa se consagró campeón del Clausura en Cuarta y jugará la final con Alumni.