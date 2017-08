Vivian Pereyra: “Me preocupa la adolescencia. Debemos dejar de ver el problema, para empezar a ver una solución entre todos”

La precandidata en sexto lugar por el Movimiento Vecinal, Vivian Pereyra, se mostró optimista de cara a las PASO y confiada en el equipo de gente que la acompaña en la lista del Movimiento Vecinal, aunque se mostró también comprometida con algunas cuestiones sociales en las que le gustaría trabajar. Algo similar a lo que manifestara, Ana Isabel Quinteiro, candidata a integrar el Consejo Escolar, quien destacó el trabajo permanente del partido político que integra.

“Estamos con mucha esperanza, porque tenemos un lista muy buena; confiable; de gente de distintos ámbitos y con muchos ganas de trabajar. Algunos con más experiencia, otros no. Jóvenes y otros no tanto, y todos con muchas ganas de trabajar. Siento una enorme responsabilidad, porque uno representa a un montón de gente que confió en uno y en las que no, que también merecen ser atendidos y tenidos en cuenta”, sostuvo.

Mencionó que se apunta a la calidad educativa de la gente, y a la calidad de vida de todos. “Para que nos sintamos más orgullosos de la ciudad que tenemos. Mi fuerte es el medio ambiente y otras cosa que me preocupa y mucho es la adolescencia. Creo que debemos dejar de ver el problema, para empezar a ver una solución entre todos”.

“Noto mucha aceptación de la gente. Habrá críticas, pero siempre se trabaja a través de las acciones de mejora y vemos que nos han apoyado y recibido con mucha aceptación y creemos que haremos una buena elección. Me gustaría que la gente vote, porque trabajamos por y para Tres Arroyos. Se puede confiar en los candidatos y hay compromiso de trabajo”.

Por su parte, la docente y psicopedagoga Ana Isabel Quinteiro, precandidata a Consejera Escolar por el vecinalismo, consideró que “el consejo tiene sus ámbitos de incumbencia; gestiona; llegan partidas para gastarlas en determinadas áreas. Funciona muy bien, al igual que el comedor escolar y la alimentación que se le brinda a los chicos. La gestión ha sido sostenida y uno ve el compromiso de quienes lo integran”.

Sobre cómo llegó al espacio que hoy integra comentó que “fue una propuesta que me sorprendió bastante, porque no he incursionado antes en la política. Después empecé a indagar, y me interesó y cada vez me da más entusiasmo. Uno siente que lo que está haciendo tiene un respaldo. Me gusta mucho trabajar, y creo que la transparencia, el trabajo en equipo y el respecto por el otro, es lo que la gente está esperando”, destacó.