“Vivimos una crisis que no sé cómo el pueblo soporta” dijo el Adjunto del gremio municipal

Roberto García, Secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales, habló con LU 24 respecto al momento económico que vive el país, y lo que sufre la clase trabajadora con los aumentos tarifarios, y sostuvo “estamos viviendo una crisis que no sé cómo el pueblo todavía está soportando”, poniendo como ejemplo que la propia entidad que nuclea a los municipales debió soportar “desde 2015 hasta ahora facturas de luz con aumentos del 500 por ciento, y valores en gas que llegan a unos 13.500 pesos, cuando se pagaba 4300, lo que está afectando incluso al propio Club Municipal, ya que son solamente 200 los afiliados, y no alcanzan a cubrirse los gastos”.

Tenemos paritarias semestrales al 15 %, y antes, en 2013 lográbamos paritarias por un 35 o 36 %, y veníamos creciendo a pesar de alguna devaluación, pero prefiero ese tipo de devaluaciones, y no las que vivimos hoy, que van directamente al bolsillo y te dejan sin el pan arriba de la mesa”.

“Creo que hay que generar conciencia y a su vez creo que esto es vergonzoso, terminamos siendo el último orejón del tarro, y siendo trabajadores somos pobres e indigentes, y si antes hablábamos de trabajadores pobres, tenemos que hablar ahora de trabajadores sumamente pobres”.

A la espera por la homologación del Convenio Colectivo

García dijo que se espera aún la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo firmado en diciembre de 2017, al cual deberían hacer correcciones de escritura para que pueda formalizarse esa medida por parte del Ministerio de Trabajo provincial.

“Estamos en contacto con la Federación, con Rubén Cholo García y los abogados que recorren los diferentes ministerios, y nos dicen que al Convenio Colectivo deben realizársele algunas correcciones, por lo que esperamos que llegue a la delegación local, para que luego el Ministerio lo pueda homologar”, dijo García.