Vivir un desalojo en carne propia: “Nos sacaron a la calle con nuestros tres hijos a las 11 de la noche”

El lunes, alrededor de las 23 horas, la policía procedió a realizar el desalojo de una familia en un terreno ubicado en Rondeau al 1550, que según dijeron las personas que ocupaban el lugar fue sin ninguna orden y calificaron el hecho como “un abuso de poder”. LU 24 dialogó con María Lobelos, una de las personas que habita en el lugar junto a su marido y sus tres hijos, quien explicó que “nosotros habíamos salido, estábamos afuera aprovechando el día lindo, vino la policía a decir que teníamos que desalojar porque el terreno no era nuestro y estaba usurpado, después vinieron a la noche y nos sacaron todas las cosas afuera, les dije que me den la orden de desalojo y decían que la orden venía de arriba y no tenían ningún papel”. “¿A las 11 de la noche con tres chicos nos van a sacar a la calle?”, se preguntó Lobelos con cierta indignación.

La mujer además, narró cómo se fueron dando los hechos en la noche del lunes, de los cuales hay videos que confirman lo sucedido: “Entraron y nos empezaron a sacar todo, quisieron tirarnos el rancho que nos costó tanto hacerlo, empezaron a romper las chapas, nos rompieron los vidrios, se llevaron las puertas, todo fue llevado por un patrullero a la Comisaría”.

“Mi nena de ocho años no quiere ir a la Escuela por miedo de que vuelva y se encuentre con que la policía tiró abajo el rancho. Hará seis meses que estamos acá nosotros, ayer vino Aramberri y nos ofreció un alquiler, nosotros no podemos alquilar mi marido vive de changas, a nosotros no nos van a sacar sin ningún justificativo, vamos a defendernos como podamos”, sostuvo Lobelos, destacando el interés del Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, pero que según ella no es solución al inconveniente.