Vuelve el 50% de descuento para compras en supermercados con tarjeta del Banco Provincia

A partir del 18 de julio regresará el 50% de reintegro para las compras en supermercados a los clientes del Banco Provincia (Bapro). La medida, fue anunciada hoy por la gobernadora Maria Eugenia Vidal, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet.

El reintegro tendrá un tope de $1.500 mensuales y podrá ser usado el tercer y cuarto miércoles de cada mes. Será válido para el pago con tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito del Bapro en los locales de Coto y los de la cadena Cencosud, como Jumbo, Disco y Plaza Vea.

En contacto con LU 24, Curutchet dijo que “es una satisfacción hoy relanzarla, con algunas características similares, con algunas cosas que hemos ido variando, uno siempre trata de ir refinando la propuesta”, dijo.

En el caso de los clientes que paguen con débito, el reintegro será acreditado en la cuenta del cliente 10 días hábiles luego de que se efectuará la compra. Mientras tanto, los que paguen con tarjeta de crédito verán el monto reintegrado dentro de los próximos dos resúmenes.

En el caso de los productos explicó: “Básicamente nos concentramos en los productos de la canasta familiar, pero incluyendo bebidas sin alcohol, artículos de limpieza, y un tema importante porque el año pasado algunos mercados habían pedido excluir productos que están dentro de Precios Cuidados, este año hemos logrado que los productos de Precios Cuidados si figuren en la promoción”.

La lista completa de los productos con descuento

– Alimentos en general (incluyendo los alimentos frescos).

– Frutas y verduras.

– Cortes seleccionados de carne vacuna (tapa de asado, paleta y roast beef).

– Todos los cortes de cerdo.

– Bebidas sin alcohol.

– Productos de limpieza.

– Productos de "Precios Cuidados" de todas las categorías previstas en la promoción.

Reintegro

El 50% reintegrado se dividirá de forma tal que el Bapro asuma el mayor desembolso, con un 20% a cargo de cada supermercado y el 30% restante a cargo del Banco.

El beneficio es por cliente del Bapro, no por tarjeta. Es decir, una única persona no podrá usar una tarjeta de débito y una de crédito para adherirse dos veces al beneficio. El uso de ambas tarjetas será sumado para considerar si uno llegó al tope de beneficio o no.