Vuelve el fútbol de Primera: se juega la cuarta fecha del Clausura

Este domingo, tras 21 días sin actividad, se disputará la cuarta fecha del torneo Clausura de fútbol de Primera División que tiene a Huracán y Quilmes en el primer lugar de la tabla de posiciones.

En el Roberto L. Bottino, el Globo recibe a Ciclista de Gonzales Chaves. Dirigirán Federico Gutiérrez con Pablo Donadío, Matías Vidal y Nicolás Pizzo.

En el Victoriano Zubiri, Colegiales espera por El Nacional con el control de Walter Torraca con Gastón Gutiérrez, Brian Di Franco y Nicolás Gutiérrez.

En Indio Rico, Once Corazones recibirá a R. Echegoyen con el arbitraje de Facundo Elgart, Iván Lazarte, Diego Márquez y Brian Aramendi.

En la Bombonerita, Unión, como local, se medirá con Quilmes. Impartirá justicia una terna de Bahía Blanca.

En Gonzales Chaves, D. Independencia recibirá a Boca Juniors. Dirigirán José García con Luis Matallán, Gustavo Aguirre y Diego Espinosa.

Posiciones de Primera

Huracán y Quilmes 7 , Once Corazones 6 , Unión 5 , El Nacional , Independencia y Colegiales 3 , Huracán Ciclista y Echegoyen 2 , Boca 1

Posiciones de Tercera

Huracán 9, Unión 6, Quilmes y El Nacional +5, Colegiales 4, Boca 2, Echegoyen +, Independencia + y Once + 1, Ciclista 0

+ tienen un partido pendiente

Promedios

Once Corazones 2,266, Huracán 2,000, Unión 1,755, Independencia 1,545 , Quilmes 1,324, El Nacional 1,174, Ciclista 1,088, Boca 1,060, Colegiales 1,035 y Echegoyen 0,977.