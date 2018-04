Webinarios: Importante iniciativa de la Asociación Mutual DAN

Un moderno ciclo de encuentros virtuales brindados por especialistas reconocidos, conformando una nutrida agenda para este 2018, Webinarios llega de la mano de la Asociación Mutual DAN.

Los temas sobre los que giran las distintas charlas son economía, ganadería, impuestos y clima.

Profesionales como el Lic. Carlos Seggiaro y el Contador Sebastián Lago, entre otros, abordan mensualmente la realidad económica del país y el mundo.

Por su parte, las charlas sobre Impuestos tienen un doble abordaje. Por un lado, el Cr. Santiago Saenz Valiente ofrece una mirada simplificada y “En criollo” de esta materia, particularmente árida para los no especialistas.

Y, por otro lado, un grupo de contadores liderado por el Dr. Osvaldo Balán, trabaja en concreto sobre las novedades impositivas.

La actualización de la tendencia climática está a cargo de Leonardo De Benedictis, quien presenta los pronósticos del tiempo actualizados el último jueves de cada mes.

Asimismo, en materia de Ganadería Victor Tonelli acerca su know how como referente indiscutido en el área a nivel país.

Cabe destacar que los encuentros son de carácter mixto, ya que la mutual abre nodos presenciales en diversos sitios que permiten ajustar la charla a todos los gustos. Los que optan por esta modalidad, se acercan a alguno de los nodos más cercanos. Aquellos que prefieren participar de manera remota desde sus hogares u oficinas, lo hacen a través de un enlace que les permite acceder a la conferencia con su PC, tablet o smartphone.

Esta iniciativa forma parte de la visión de La DAN como compañía sin fines de lucro, una verdadera mutual que trabaja con ahínco para que todo el recurso que genera retorne al productor agropecuario.

Adjuntada en forma de foto, se encuentra la agenda completa de charlas. En caso de interés, contactarse a través de https://mutualdan.com.ar/contacto/