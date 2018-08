Ya es ley la difusión de la maniobra de Heimlich: mencionan el caso de un tresarroyense fallecido

Raúl Sáenz Valiente tenía 24 años. Falleció por un pedazo de asado que le quedó atascado en la laringe durante una reunión familiar, en Tres Arroyos, el 7 de agosto de 2016. Leonela tenía 10 años. Murió atragantada en el comedor de una escuela de González Catán, mientras almorzaba con sus compañeros. Para que no haya más "Leonelas" ni "Raúles", buscan difundir la maniobra de Heimlich, una práctica contra las asfixias por atragantamiento.

La semana pasada, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el proyecto que obliga la exhibición de carteles explicativos sobre cómo efectuar ante el atragantamiento de una persona. Según los promotores de la iniciativa, la “Maniobra de Heimlich” es algo sencillo de ver y de aprender.

Los carteles serán diseñados y provistos por el Ministerio de Salud provincial. Deberán exhibirse en bares, restaurantes y lugares de concurrencia masiva como el transporte público, estaciones de servicio, cines, clubes, establecimientos educativos y centros de recreación. Va a haber multas para quienes no cumplan con la normativa.

“Todavía no tenemos número de ley, la vamos a tener muy pronto. Va a existir seguramente una mínima reglamentación, que dirá en forma explícita en qué lugares va a ir el cartel", cuenta la médica y diputada Alejandra Lordén, presidenta de la comisión de salud de la Cámara de Diputados bonaerense. "Creo que va a ser una ley de fácil aplicación. Debería estar en vigencia en no más de 90 días", continúa.

La diputada presentó el proyecto tras una sugerencia de Jorge Bombau, médico y padre de Beltrán, un adolescente de 14 años que murió hace cuatro años en el Club de Amigos. A partir de la tragedia, este hombre se dedica a comunicar, en redes sociales, la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich.

Por el momento, la ley alcanza solo a la provincia de Buenos Aires. Aunque Lordén es optimista sobre la posibilidad de que se extienda a Capital y a todo el país, ya que tendrá reuniones con diputados para hablar del tema.

“Es una ley de muy bajo impacto económico y que salva vidas. No tiene casi costo hacer la lámina y ponerla en un lugar visible. Es para que la gente vaya aprendiendo, de tanto ver los carteles, de entrar y salir a los lugares, cómo ser realiza esta maniobra”, sostiene.

