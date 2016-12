Ya están trabajando 52 efectivos en el Operativo Sol

Desde este lunes 26 de diciembre se pone en marcha la edición 2016/17 del Operativo Sol, que dispone para las playas tresarroyenses en esta primera etapa a unos 52 efectivos, 48 de seguridad y 4 de la Policía Vial, estos últimos ya en funciones. Según indicó el jefe de la Departamental, comisario inspector José Luis Agüero, estos uniformados se distribuirán entre los balnearios del distrito y Marisol, del partido de Coronel Dorrego y bajo la órbita de la jefatura con asiento local.

“La distribución se hará de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada playa, la gente que llegaría a cada lugar en el verano y las estadísticas de temporadas anteriores”, señaló Agüero, quien dijo desconocer si habrá afectación de egresados de la Policía Local al Operativo.

“No tenemos certificación oficial de que se los vaya a afectar; estamos tanto a la espera de novedades en este sentido como de un nuevo listado de efectivos a incorporar, porque estas dos primeras coberturas ya están presentes pero faltaría una tercera; este no es el número definitivo que irá a la costa”, sostuvo el jefe policial.

Este personal estará destinado a controles viales y a seguridad interior en los balnearios, y al menos en las rutas y durante eventos especiales recibirán apoyo de otros uniformados y móviles asignados por la Departamental. No obstante, Agüero advirtió que la seguridad en Tres Arroyos ya está planificada durante el verano, brindando cobertura a las cuadrículas “sin ninguna modificación; las policías Local y Comunal y las descentralizadas seguirán trabajando sin cambios, no sólo no se les sacará gente, sino que si en algún momento la gente que nos van mandando puede cubrir bien los balnearios, se sumarán más uniformados a Tres Arroyos. De acá no se va a mover a nadie”, concluyó.