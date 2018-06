Ya funciona el área de atención especializada en Alzheimer y otras demencias en el Hospital

En el Hospital Pirovano de Tres Arroyos comenzó a funcionar hoy un área especializada para la detección y tratamiento del deterioro cognitivo, el Alzheimer y otras demencias.

“Esto es muy importante porque la frecuencia es cada vez mayor a medida que aumentan las expectativas de vida, a población más longeva más frecuencia de estas patologías. El Hospital carecía de un área de atención especializada y ahora esta este equipo que ya funcionaba en privado”, le contó a LU 24 el coordinador, Dr. Gustavo Vidal.

“La gran mayoría son probables Alzheimer como también hay otras patologías como trastornos de memoria o cognitivas, por ejemplo la enfermedad de Parkinson”, agregó

Las entrevistas de admisión se realizan los días martes y jueves de 9 a 10, con turno previo. Tienen prioridad las personas sin cobertura social o que poseen PAMI. Deberán concurrir acompañados de un familiar o cuidador. “Hay bastantes turnos ya solicitados, es totalmente gratuito y para cualquiera”, expresó.

“El deterioro de la memoria progresivo es una patología de la vejez, no es normal con los años”

El profesional aclaró que “hay que apuntar al grupo de pacientes, que llegan a casi el 40 por ciento, que tienen un deterioro cognitivo leve, que es un estadío previo al Alzheimer”. “Ese deterioro cognitivo leve está subdiagnosticado, mucha gente lo atribuye a la edad, inclusive está bastante arraigado en el cuerpo médico ese concepto, entonces queremos hacer hincapié en que no es algo normal sino que es una patología de la vejez”, agregó.

“El 50 por ciento de los pacientes atendidos a tiempo queda solamente con el deterioro cognitivo leve y puede hacer las actividades de la vida normal, aquel que no recibe tratamiento inexorablemente evoluciona de Alzheimer”, aseguró.

El equipo que coordina Vidal, que neurólogo y fundador del Grupo G.A.M.A Tres Arroyos, con vasta trayectoria en el abordaje de estas patologías, está conformado por la psicóloga Silvina Belizán, quien realiza las evaluaciones neuropsicológicas y la terapista ocupacional Natalia Di Paolo, a cargo de la estimulación cognitiva y funcional de los pacientes.