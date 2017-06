“Ya no sé a quién pedirle ayuda” dijo la vecina a quien le robaron cinco veces

Gabriela Irigoin sufrió el quinto robo de una propiedad que construye en el barrio Villa Italia, y en diálogo con LU 24, relató que “desde que empezamos a construir y cuando queríamos cerrar el terreno, nos robaron el portón, a los dos días nos robaron materiales, y hasta la cucha del perro y el alimento”.

“Ahora juntamos un poquito de plata para ver si podríamos cerrarlo, y lo que más lamento es que al albañil le robaron la hormigonera. Habían roto el portón, tiene un candado grande y esta vez también se llevaron bolsas de cemento, y en el apuro tiraron la carretilla con bolsas que se iban a llevar en un pozo séptico; lamentablemente no se cayeron ellos, porque si no los íbamos a encontrar”, relató.

Irigoin dijo también que “cuando fui a denunciar un robo anterior le había advertido a la Policía la posibilidad de un nuevo robo, y que no tenía lugar para guardar las cosas”.

“No sé a quién pedirle ayuda, desde el intendente para abajo le pido ayuda a todos, porque no puede ser que nosotros los trabajadores juntemos un pesito para hacer algo, y quedemos de nuevo sin nada”.

“La propiedad está en calle Claromecó, a una cuadra y media de la ruta, nunca nadie ve nada, y están demostrado por las huellas que lo robado se lo llevaron caminando, así que muy lejos no puede estar”, concluyó.