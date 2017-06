Yacimiento “Las Patas”: El antropólogo Mugueta se reunió con la Sociedad de Fomento de Claromecó

La Sociedad de Fomento de Claromecó se reunió con el antropólogo Miguel Mugueta para tratar un tema que preocupa a la comunidad, como es el Yacimiento "Las Patas".

En la charla, narró un poco la historia del comienzo, les contó que el Odontólogo Bruñeiras hizo el hallazgo durante una jornada de pesca a la altura del Caracolero, se lo informó a su amigo Miguel Mugueta y este a simple vista confirmó la importancia del mismo.

Al ver el movimiento que se empezaba a producir en la zona, los medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia. Tal es así, que lo contactaron medios de otros países.

El Geólogo Carlos Ascuy anoticiado de este descubrimiento, solicitó trabajar en conjunto y así lo hicieron durante un tiempo, en que comenzaron a tener diferencias por la difusión del mismo. Entre tanto, se repartieron distintas tareas y Ascuy fue designado a hacer las inscripciones pertinentes, pero no figuró entre ellos el Antropólogo, lo cual provocó un corte definitivo en el trabajo de campo.

Mugueta considera que los trabajos de investigación arqueológica deben ser difundidos y debe ser participativa con estudiantes de escuelas primarias, secundarias y vecinos. Hace hincapié en que todo debe ser consensuado por la comunidad, ya sea a través de vecinos interesados, como de sociedades de fomento, entidades educativas; fomentando la inclusión.

La obligación es dar cuenta a toda la sociedad sobre los trabajos académicos, ya que la formación y educación pública se sostiene por el aporte de los impuestos de los ciudadanos. El ocultamiento de las ciencias fue hasta los años ´80, pero hoy en día el objeto de estudio son las ciencias sociales, ubicando al humano como constructor de cultura y pensamiento.

Hay un proyecto presentado para que la zona sea declarada reserva ecológica, la cual cumpliría doble función, ya que de esta forma, también quedarían preservadas "Las Patas".

En el caso de que finalmente consiguieran la autorización para la extracción, Mugueta manifestó que como en otras ocasiones en que se han realizado hallazgos importantes, el Museo Regional "Aníbal Paz" no podrá ser quien reciba la piedra, ya que para ello la Institución debería tener un Museólogo profesional o un Arqueólogo entre sus miembros.

Tanto el Antropólogo como los fomentistas, están de acuerdo en que del yacimiento no debe haber una extracción de semejante envergadura, sino que los estudios deben realizarse en el lugar, preservando lo que podría ser un sitio en donde se pudiera reconstruir las actividades, sociedad y cultura del Homo Sapiens y su entorno.

(*) En las fotos se observan, la roca con las huellas en su forma original, luego de la intervención y del hueso que sirvió para hacer la datación de los 29.000 años antes del presente.