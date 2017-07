“Yo nunca cambié, la que cambió fue Cristina”, afirmó Randazzo en Bahía Blanca

El precandidato a senador por el partido Cumplir, Florencio Randazzo, estuvo hoy en Bahía Blanca y participó como invitado en el programa "Tal cual es", en el aire de La Brújula 24, donde dejó una serie de conceptos relacionados con el presente del país. Incluso, se refirió a su distanciamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Primero, Randazzo explicó por qué prefirió estar alejado de los medios de comunicación. "El silencio tuvo que ver fundamentalmente con respetar la voluntad popular de la gente, que eligió un Gobierno distinto al que nosotros formábamos parte".

"Muchos argentinos tenían esperanza en esa elección y creo que había que darle una oportunidad. Hoy la situación es muy compleja, creo que se agudizó la inflación, se ha incrementado la pobreza y veo que esta administración tiene una visión equivocada", apuntó.

Y ya sobre lo relacionado con la campaña, dijo que "nuestro eje tiene que ser el empleo, yo no concibo una política económica que no incluya el desarrollo y la inclusión". "Lo que le pedimos a la gente desde nuestro espacio es que vea lo que hemos hecho cuando nos tocó ocupar un cargo".

"Estoy muy contento por contar con Marcelo Feliú, es una persona con la que siempre compartimos los mismos valores y creo que puede aportarle mucho a Bahía", agregó, en relación al plano local.

Por otra parte, sobre su postura con el liderazgo de la ex mandataria nacional, Randazzo recordó que "yo pude haber sido gobernador de la provincia, pero la realidad es que nunca compartí la gestión de Daniel Scioli y si lo hacía, iba a ser una estafa".

"Ahora se me ofreció formar parte de la lista de Cristina, pero no estaba de acuerdo porque no hay autocrítica. Hicimos muchas cosas bien cuando fuimos Gobierno, más allá de algunas dificultades, y otras creo que tenemos que hacer una reflexión".

"Empezamos a tener diferencias a partir de la derrota de 2015. Yo nunca cambié mi postura, pero creo que no haber ido a una primaria en aquel momento fue el gran error, y después la falta de autocrítica", sentenció.

Feliú: "Randazzo cumple con su palabra"

Junto con Randazzo, en la mesa del estudio mayor de la emisora bahiense se sentaron Alejandro Dichiara -candidato a Diputado por la Sexta- y Marcelo Feliú, quien encabeza la nómina de concejales.

Al respecto, Feliú no ocultó su alegría de contar con la presencia de su referente político: "Para mí es un honor que Florencio venga a Bahía. En la medida que los bahienses conozcan sus cualidades, no solo por lo que dice sino lo que ha hecho, sabrá que cumple con su palabra y eso está a la luz de la gestión en los distintos cargos que ocupó. El vecino verá una alternativa en él y nuestro espacio político".