“Yo te amo Argentina”, el nuevo himno que Ignacio Harraca presentó en LU 24 para Rusia 2018 (Video)

Ignacio Harraca, el creador de “Brasil decime que se siente”, himno que fue un verdadero hit en el Mundial de Brasil 2014 habló por LU 24 antes de partir rumbo a Rusia anticipando la nueva canción que escribió para este torneo ecuménico que está por comenzar.

El nuevo himno se llama “Yo te amo Argentina” y hoy fue difundido por algunos medios capitalinos a la par de nuestra radio. “Nacho” Harraca lo grabó junto a la gente que colaboró con la creación de este tema y no descartó que se pueda grabar por un grupo musical.

Harraca tiene lazos familiares en Tres Arroyos y ha visitado varias veces nuestra ciudad con la participación de Huracán en la B Nacional y Primera División ya que está emparentado con la familia de Eduardo Anzarda.

La nueva canción es bien de cancha. Se trata de una reinterpreación del "Todavía cantamos" de Víctor Heredia: "Le agradezco a la vida que nací en Argentina. Hinchada y jugadores defienden los colores. Maradona y Messi con nada se comparan. Yo te amo Argentina, no te cambio por nada. No te cambio por nada".