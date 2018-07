Zonal de Bochas: en la primera fecha ganaron Tandil y Tres Arroyos

Se está desarrollando en nuestra ciudad el Zonal de Bochas de primera categoría por parejas, donde los dos primeros pasarán a jugar el provincial que se disputará en Saavedra.

En el congreso de delegados para la primera fecha se sorteó y los partidos fueron Tandil Vs Miramar ganando los de Tandil 15 a 7 y simultáneamente Tres Arroyos le ganó a Mar del Plata 15 a 5.

Ahora la segunda fecha se jugará en las Canchas de Estudiantes, Tres Arroyos Vs Tandil y Mar del Plata Vs Miramar.

La tercera fecha será en Unión, donde jugaran el perdedor de Tres Arroyos – Tandil, con el ganador de Mar del Plata – Miramar.