Zonal de bochas: en la primera fecha ganaron Tres Arroyos y Mar del Plata

Se está jugando el Torneo Zonal de Bochas por Tríos de la categoría mayores de 60 años, con la participación de las Asociaciones de Mar del Plata, Tandil, Miramar y de nuestra ciudad. Jugarán todos contra todos, y los dos primeros participarán en el próximo Provincial a jugarse en la ciudad de Zárate.

En la primera fecha jugada en canchas de Club de Pelota, Tres Arroyos le ganó a Miramar 15 a 1, y Mar del Plata, con el mismo resultado, le ganó a Tandil.

Desde las 14, juegan en cancha de Estudiantes, Mar del Plata vs. Tres Arroyos y Tandil vs. Miramar. Luego, en la fecha final en Huracán, desde las 16, Tres Arroyos vs. Tandil y Mar del Plata vs. Miramar.