Zonal de bochas por tríos de segunda en Mar del Plata

Se juega en la Ciudad de Mar del Plata mañana desde las 9 de la mañana el zonal de bochas en tríos de segunda división con la participación de Mar del Plata, Miramar, Tandil y Tres Arroyos.

Por nuestra ciudad jugaran Alberto Cabrera, Ezequiel Juárez, Ignacio Degue y Esteban Juárez, el técnico es Guillermo Barrios.

En nuestra ciudad

Continúa el Torneo Oficial de Bochas por parejas en primera división que organiza la Asociación tresarroyense y se juega en dos zonas de 4 equipos.

Zona A: segunda fecha

Unión perdió de local ante Sociedad Española B 15 a 12 y Huracán de local en Club de Pelota perdió con Claromecó A 15 a 13

Posiciones Zona A:

Claromecó A 2, Huracán y Sociedad Española B 1, Club de Pelota 0

Zona B: segunda fecha

Claromecó B perdió de local con Estudiantes 15 a 4 y Sociedad Española A le ganó a Club de Pelota 15 a 11

Posiciones Zona B:

Estudiantes 2, Claromecó B y Sociedad Española A 1, Club de Pelota 0

El lunes se juega la tercera fecha:

Zona A: Huracán Vs Unión y Claromecó A Vs Sociedad Española B

Zona B: Sociedad Española A Vs Claromecó B y Club de Pelota Vs Estudiantes