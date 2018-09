Zonal U13: Tres Arroyos debutará ante Mar del Plata

La Selección U13 de básquet debutará ante Mar del Plata en el Zonal que se disputará el fin de semana venidero en Necochea.

El equipo llevará a cabo su última práctica el jueves 6, desde las 18, en la cancha de Argentino Junior.

La delegación de Tres Arroyos se alojará en el Hotel San Miguel, ubicado en calle 85 N° 301, esquina calle 6, y partirá desde la ATB el día viernes a las 13.

(En archivo adjunto el plantel)

FIXTURE:

Viernes 7/09

18:30 hs.: Mar del Plata vs. Tres Arroyos (en Centro Basko) Calle 65 n° 2601 esquina Av. 58

20:00 hs.: Acto Inaugural (en Centro Basko)

20:30 hs.: Necochea vs. Olavarría (en Centro Basko)

Libre: Tandil

Sábado 8/09

10:00 hs.: Necochea vs. Mar del Plata (en Piso de los Deportes) C.A. RIVADAVIA – Calle 46 n° 2950

10:00 hs.: Tres Arroyos vs. Tandil (en Centro Basko)

Libre: Olavarría

17:15 hs.: Tandil vs. Olavarría (en Centro Basko)

19:00 hs.: Necochea vs. Tres Arroyos (en Centro Basko)

Libre: Mar del Plata

Domingo 9/09

10:00 hs.: Tandil vs. Mar del Plata (en Piso de los Deportes)

10:00 hs.: Tres Arroyos vs. Olavarría (en Centro Basko)

Libre: Necochea

16:30 hs.: Necochea vs. Tandil (en Centro Basko)

18:00 hs.: Olavarría vs. Mar del Plata (en Centro Basko)

Libre: Tres Arroyos

Archivos para descargar