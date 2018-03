Zonal U15 de básquet: Tres Arroyos se consagró campeón y va al Provincial

Otra vez, Tres Arroyos vuelve a ser campeón de un Torneo Zonal de Selecciones, tras tres años sin conquistas (el último título había sido en marzo de 2015 con la selección U17 comandada por Raúl Bianco), los chicos de nuestra ciudad volvieron a darnos una alegría, luego de derrotar a Olavarría en la final del Zonal U15 por 58 a 55 en un partido vibrante, con mucha gente de Tres Arroyos presenciando el encuentro.

Este campeonato y pasaje al Provincial significa mucho para Tres Arroyos, es una confirmación del crecimiento basquetbolístico que hay en nuestra ciudad y que viene desde los más jóvenes, los equipos de la zona hace ya algunos años vienen mirando a Tres Arroyos de otra forma, tras varias finales que se escaparon por poco hoy los chicos de nuestra ciudad pudieron festejar.

Ya desde el inicio se notó con la concentración con que los chicos tresarroyenses afrontaron este importante compromiso, con mucha concentración en el plano defensivo y siendo muy ordenados en ofensiva.

Esto permitió que Tres Arroyos esté arriba con justicia en el tanteador durante los primeros tres parciales, llegando hasta sacar 14 puntos de diferencia (42-28) cuando promediaba el tercer cuarto, llegando a los diez minutos finales ganando por 11 puntos (49-38).

Pero Olavarría no se quedó atrás, salió a jugar el último cuarto con el cuchillo entre los dientes y metió un parcial de 8-0 en dos minutos y se puso a tiro del elenco tresarroyense (46-49). Los minutos finales fueron totalmente emotivos, Tres Arroyos estaba arriba 53 a 52, Denaro fue el jugador fundamental, metió un libre, en la réplica Olavarría no pudo convertir y en la siguiente jugada Denaro clavó un triple clave, que dejó el partido 57 a 52 para los de nuestra ciudad. Del otro lado llegó un triple que le dio vida a los olavarrienses, Otero recibió una falta y convirtió un libre y faltando 21 segundos los de la ciudad del cemento tuvieron la última bola estando tres abajo (55-58), pero no tuvieron suerte en el lanzamiento y se desató el festejo de todo el plantel de Tres Arroyos que se adjudicó del merecido pasaje al Provincial de Selecciones que se desarrollará en Mar del Palta.

Síntesis:

Olavarría (55): Cortavarria 3, Fortain 4, Romagnoli 4, Snaider y Ruíz de Erenchun 12 (fi); Dupín 12, Castellano, Echevarría Garay 1, Mondini, Somigliana 9, Vázquez 8 y San Martín 2. DT: Diego Lancione.

Tres Arroyos (58): Otero 11, Gonzalía 9, Sode 4, García y Bruel (fi); Calvete 9, Pizarro, Denaro 13, Rodríguez, Goizueta, Weimann 11 y Sandoval 1. DT: Agustín De Iraeta – Darío Frapiccini.

Parciales: Olavarría 10 – Tres Arroyos 20, 22 – 31, 38 – 49 y 55 – 58.

Cancha: Pueblo Nuevo (Olavarría).

Árbitros: Mirabella (Necochea) y Datoni (Tandil).

Posiciones: 1° Tres Arroyos (3-0), 2° Olavarría (2-1), 3° Tandil (1-2), 4° Necochea (0-3).

La delegación campeona: Valentín Calvete, Joaquín Gonzalía, Jeremías Pizarro y Jeremías Sandoval (Argentino), Joaquín Weimann y Martín Denaro (Blanco y Negro de Coronel Suárez), Bautista Sode y Joaquín Bruel (Costa Sud), Lucas García (Club de Pelota), Sabino Goizueta y Ulises Otero (Huracán) y Tobías Rodríguez (Alumni de Orense). DT: Agustín De Iraeta y Darío Frapiccini. Preparador físico: Emiliano Marinangelli. Coordinador: Raúl Bianco.