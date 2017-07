Zonal U19 de básquet: Tres Arroyos le ganó en el debut a Olavarría

Tres Arroyos comenzó con el pie derecho el Zonal U19 de Selecciones, derrotó al local Olavarría en el debut por 82 a 77 y se ilusiona con el pasaje al Provincial. En primer turno jugaron Mar del Plata y Necochea, con victoria para los marplatenses por 93 a 70.

El elenco de nuestra ciudad no tuvo un buen arranque de juego, comenzó perdiendo 23 a 10 el primer cuarto, pero el equipo tresarroyense logró revertir la historia a partir del tercer parcial, cuando tomaron protagonismo Thygesen y Elichiry, fundamentales también en el último cuarto.

El nerviosismo se apoderó de los jugadores de Tres Arroyos en el comienzo, pero una vez que se metieron de lleno en el juego demostraron el buen nivel y el poderío de la selección comandada por Raúl Bianco, con un Thygesen que se fue transformando en protagonista del juego poco a poco, Menna dio una mano inmensa en el aspecto defensivo y Elichiry fue clave en el último cuarto con 8 puntos. Los chicos tresarroyenses estuvieron concentrados hasta el final del juego, para quedarse con la victoria por una ventaja de 5 puntos por 82 a 77.

No todo fue alegría en Tres Arroyos, ya que Agustín Bayúgar sufrió un desgarro y posiblemente no pueda jugar mañana en ninguno de los dos partidos, habrá que ver como evoluciona en la noche.

Lo cierto es que Tres Arroyos derrotó al equipo local con autoridad, jugando un muy buen partido y mañana enfrentará desde las 10 de la mañana a Mar del Plata, mientras que a las 15 hs se medirá con Necochea.

Olavarría (77): Oroquieta 5, Tambucci 27, Pane 14, Ruíz 3 y Aman 8 (fi); Dilascio, Palazzo 9, Messina 1, Yabén 6, Adrián y Oronoz. DT: Agustín Bianchi. Libres: 12 de 20.

Tres Arroyos (82): Thygesen 28, Menna 8, Hevia 3, Elichiry 18 y Hollender 10 (fi); Lerena 2, Bayúgar 7, Barrionuevo 2, Narbaiza 3 y Falcone. DT: Raúl Bianco. Libres: 8 de 14.

Progresión: Olavarría 23 – Tres Arroyos 10, 38 – 29 y 51 – 55.

Cancha: Pueblo Nuevo (Olavarría).

Arbitros: Bernárdez (Necochea) y Aquino (Mar del Plata).