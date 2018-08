Zúrzolo: “Los acuerdos del gobierno debe ser productivos y no fiscal. Le dará al país trabajo, dólar genuino y la posibilidad de salir”

El Secretario General de la FEBA (Federación Económica Bonaerense) y Presidente de ADIBA, (Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires), Silvio Zurzolo, habló con LU24 del difícil momento por el que atraviesan las pymes en el país y destacó que este país saldría adelante con acuerdos productivos y no fiscales como ha hecho el gobierno.

“Venimos diciendo que las pymes la estamos pasando mal, y no tenemos un futuro como para pensar adónde vamos a ir. Lo más difícil en este momento es que el gobierno perdió la credibilidad”, sentenció.

Recriminó las promesas de este gobierno para con el sector y que hasta el momento no han sido cumplidas, lo que ha empeorado aún más la situación: “Nos dijeron que iba a haber un 15 por ciento de inflación y hay más de un 30; dijeron que no iban a tocar las retenciones en las exportaciones y a la semana lo hicieron; con el dólar de ayer, se hace difícil para la pyme. La situación es igual en todos lados; las tarifas han subido un 45 por ciento, todas las medidas a favor de las pymes ninguna esta implementada”.

Agregó además que hubo medidas que no nos beneficiaron, “y que benefician a otros sectores y esas están todas implementadas. Pagamos por ejemplo energía que no consumimos”.

Consideró Zúrzolo, que “los acuerdos del gobierno con las provincias y los municipios debe ser productivo y no fiscal, porque le dará al país trabajo, dólar genuino y la posibilidad de salir”.

Reconoció que tienen diálogo fluido con el gobierno “a veces pareciera que habláramos idiomas distintos, pero no podemos negar que nos escuchan”.

“Nosotros hacemos quejas, pero con propuestas; presentamos proyectos y no hemos tenido la repuesta que queríamos”.

“Este país saldrá, si en este país nos sentamos todos a la mesa, nos miramos a la cara y nos decimos la verdad. Estamos dispuestos a trabajar por el país, pero diciendo la verdad a la gente”, dijo.