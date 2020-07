1° Caso de covid-19 en Benito Juárez: “No estigmaticemos a la persona enferma”

3 julio, 2020

Tras confirmarse pasadas las 0 del día de hoy, el primer caso de positivo de coronavirus en Benito Juárez, se concretó en horas de la mañana una conferencia de prensa, con el fin de brindar detalles a la población respecto a la situación. La misma estuvo a cargo de las autoridades del área de salud y del Ejecutivo Comunal. Pidieron no estigmatizar al paciente y tomar todas las precauciones.

De la rueda de prensa, participaron el Intendente Julio Marini, y del equipo de salud el Dr. Miguel Vázquez, la Secretaria de Salud Dra. María Elisa Timpanaro, el Dr. Lisandro Figueroa, Karina D´esposito y la Dra. Dora Nogues.

“Nadie está enfermo porque quiere. Entonces no estigmaticemos a la persona enferma. Logremos que pase la enfermedad de la mejor manera posible. Que tenga un resultado satisfactorio”, solicitaron.

Marini advirtió a la comunidad: “No desestimemos esta situación. Ahora el virus está en Benito Juárez, cuidado con los asaditos, las reuniones familiares o andar a cualquier hora, que pone en peligro a todos y evitar que colapse nuestro sistema de salud, cuidando al personal de salud. Tratemos de respetar todo”, sostuvo,

Asimismo instó a los comerciantes habilitados para trabajar a “respetar los protocolos. Nosotros inspeccionaremos, si vemos que no se cumple serán clausurados. Ya no hablamos de una posibilidad, lo tenemos en Benito Juárez y tenemos que cuidar a la población. Pido colaboración”, comentó.

Las autoridades del área de salud, pidieron reconocer al personal por trabajar en la primera línea del virus, “de manera estrecha con el paciente”.

