10 de septiembre: Día Mundial de prevención de suicidio

9 septiembre, 2025 0

Desde la Mesa de gestión de Salud Mental de nuestra ciudad recuerdan que cada 10 de septiembre se conmemora el Día mundial de prevención del suicidio. La iniciativa de establecerlo surgió ante la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva integral.

La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio promovieron este día con el objetivo de visibilizar un fenómeno que afecta a todas las sociedades, más allá de las economías o culturas.

En este día se procura reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional, humanizar las situaciones, y tener presente que el suicidio es prevenible con el compromiso solidario y empático social, para apoyar a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.

