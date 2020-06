100 días de cuarentena: cómo está la situación en la zona

Esta mañana, LU 24 dialogó con diferentes colegas de toda la zona, quienes mencionaron en qué fase de la cuarentena se encuentran, si registraron casos positivos o no de Covid-19 y cómo se encuentra la economía en cada localidad al cumplirse los 100 días de decretado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.



Pringles

Coronel Pringles no ha presentado casos desde el inicio de la pandemia hasta el momento, según lo informó Ambrosio Urriza. Asimismo, destacó la efectividad de los retenes y los controles exhaustivos realizados. La localidad se encuentra en Fase 5.

Tornquist

Desde Sierra de La Ventana, Arnaldo Botto, indicó que en el distrito de Tornquist no hubo casos confirmados y por ello están en fase 5 también desde este mes. Advirtió que la situación provocó una importante caída de la economía del lugar y comentó que algunos vecinos de otras ciudades cercanas, que tienen propiedades allí, ingresaron y fueron previamente controlados en los accesos.

Lobería

En Lobería, según contó el periodista Carlos Cherencio, desde el último miércoles ingresaron en fase 5, ya que desde hace un mes no registran casos. Han tenido tres en total, de los cuales dos corresponden a la localidad de San Manuel y fueron en marzo pasado. También mencionó que el intendente tomó la decisión de no firmar el convenio con la provincia, a través del cual podría disponer de camas extra hospitalarias para pacientes con Covid-19 con síntomas leves.

San Cayetano

Carlos Igoldi, desde San Cayetano, dio cuenta del caso positivo que generara en el inicio de la pandemia tanto debate en la localidad y la alarma por un cuadro de bronquitis que provocara días pasados que en la cooperativa eléctrica se activaran los protocolos. Algo similar sucede con el Banco Provincia, mientras se espera el resultado de un hisopado a un paciente (padre de una empleada) que se encuentra internado en buen estado.

Dorrego

En Coronel Dorrego, Fabián Barda dijo que en los 100 días de cuarentena solo cuentan con un caso en el haber, de un vecino que había regresado de Brasil. Están en fase 5 y se refirió a un cierto relajamiento en la comunidad.

Tandil

Guillermo Tenaglia, desde Tandil, informó que poseen 4 casos de Covid-19 recuperados, lo que posibilitó que desde el 5 de junio estén en fase 5 y que se permitan algunas actividades deportivas al aire libre como también reuniones sociales y la apertura de bares, restaurantes y confiterías. Está habilitado el turismo interno para los vecinos del lugar.

Olavarría

Olavarría tiene otra situación, según comentó el músico Jorge Luis Andes, quien señaló que la ciudad posee 64 casos activos de coronavirus, de los cuales 5 se encuentran internados. Se registran 3 fallecidos.

Gonzales Chaves

En Gonzales Chaves, Luciano Menéndez destacó que la localidad no posee casos en su haber y que están atravesando la fase 5. Fueron habilitadas algunas actividades deportivas, incluida la pesca y los locales gastronómicos funcionan, solo que los jueves, viernes y sábado pueden extender su horario hasta las 23.

Monte Hermoso

Marcos Puccia, desde Monte Hermoso, anticipó el arribo a en fase 5. No ha tenido casos. No puede ingresar nadie de la zona que no posea domicilio en la ciudad. Cuenta con un solo acceso y egreso donde se realizan los controles. Los comisionistas que arriben desde Bahía Blanca desde este lunes no podrán entrar hasta el mes de julio.

Mar del Plata

Asimismo, Pablo Portaluppi, periodista de Mar del Plata, indicó que en la ciudad hay 47 casos en total por el momento, de los cuales 5 están activos y de estos uno es autóctono. El resto son importados y hubo 4 fallecidos. La situación económica es crítica y el distrito de General Pueyrredón está en fase 4.

Bahía Blanca

Por su parte, Paola Marco, desde Bahía Blanca, dio cuenta de 21 casos activos y 5 fallecidos hasta el momento y 2239 aislados y controlados. Están en fase 4.

C. Suárez

Paula Roige, desde Coronel Suarez, aludió que el partido está en fase 5 por no haber tenido desde el inicio de la cuarentena casos de coronavirus.

Necochea

En Necochea, Nésto Ferreyra anticipó que fue controlado el brote, tras el polémico baby shower y que quedan pocas personas en aislamiento, lo que posibilitaría, con la anuencia de la provincia, el ingreso a fase 5.

