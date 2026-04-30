Fútbol femenino: Continúa la 5ª fecha

30 abril, 2026 27

Este viernes con dos partidos continúa la 5ª fecha del Torneo de Fútbol femenino de Primera División que se puso en marcha la semana pasada con la victoria de Independencia frente a Agrario por 12-0.

En el Victorino Albani y a las 15:45: Central recibe a Villa del Parque.

En De La Garma, Garmense será anfitrión de Barra, a las 16:00.

El domingo

La fecha se cierra el domingo a partir de las 10:00 con el encuentro entre Olimpo-Huracán Ciclista y desde las 10:30 sigue con los siguientes partidos:

El Nacional – Colegiales

Huracán – Argentino

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