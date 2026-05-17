Las probables formaciones para el domingo en Primera y Segunda División
Este domingo, se juega en su totalidad la 4ª fecha del Apertura de Primera y en paralelo, se completa la 6ª fecha del Apertura de Segunda División. Por ende, desde LU24 les traemos las probables formaciones de los equipos para los partidos.
Boca Juniors vs El Nacional
Probable Boca: Julián Masson; Lautaro Basterrica, Agustín Macias, Armando Lizarazu, Benjamín Agüero; Lucas Sánchez, Juan Cruz Mouhape, Juan Cruz Chico, Tadeo Allende; Mateo Gourriet; Franco Valentín Martínez. DT: Roberto Reino.
Probable El Nacional: Axel Mendoza; Roni Daguerre, Simón Ascensión, Diego Argonz, Manuel Martínez; Bruno Mosto, Matías Jalil, Santiago Rodríguez; Franco Ozan, Javier Elizondo y Agustin Barrionuevo. DT: Leonardo Viana Beledo.
Echegoyen vs Quilmes
Probable Echegoyen: Leonardo Seren; Agustín Roldan, Ezequiel Funes, Jeremías Funes, Alexis González; Santiago Daria, Ariel Barrionuevo, Máximo González; Axel Mink, Santiago Espinosa y Facundo Franceschetti. DT: Fabian Sánchez.
Probable Quilmes: Natanael Anta: Román Fauquen, Franco Colonna, Agustin Arenas, Cristian Rodríguez; Mauricio Daloisio, Uriel Olivera, Nicolás Quintana; Tomás Espinosa, Marcelo Infesta y Juan Sosa. DT: Martín Segovia.
Huracán vs Colegiales
Probable Huracán: Marco Del Rio; Lautaro Spindola, Valentino Merlo, Thomas Ruso, Braian Uzidinger; Juan Martin Ciccioli, Lautaro Domínguez, Lucio Barroca; Jean Henríquez, Emanuel Vega y Joaquín Villar. DT: Leonardo Gómez.
Probable Colegiales: Jorge Alonso; Juan Ignacio Marchetti, Diego Sanabria, Ezequiel Coronel, Aarón Cárdenas; Ezequiel Barbosa, Agustín Barrionuevo, Tomás Biera; Pedro Montero, Owen Toso y Juan I. Silva. DT: Omar Espinal.
Villa Del Parque vs Once Corazones
Probable Villa: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Jesús Espinal, Emiliano Cortes, Santiago Fernández; Mirko Suhit, Tomás Blas, Thomas Thomassen; Bautista Ozcariz, Sebastián Fuertes y Franco Gutiérrez. DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.
Probable Once: Joaquín Alberca; Matias Fauquen, Fernán Rodríguez, Franco Velázquez, Joaquín Díaz; Alejandro Cataldi, Julián Salas, Julián Prieto, Joaquín Ayesa; Federico Di Lorenzo y Mariano Muller. DT: Gustavo Córdoba.
Olimpo vs Independencia
Probable Olimpo: Agustín Ezama; Tomás Dadomo, Sebastián Allemma, Ezequiel Urbistondo, Ramiro Di Salvo; Gino Romito, Enzo Galabert, Kevin Viloria; Cristian San Martín, Juan Esteban Santa Cruz y Mauro Rossi. DT: Sergio Amestoy.
Independencia: Bautista Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez De Saravia, Cristian Villar, Emmanuel Maglione; Luca Tavernini, Manuel González, Gino Aberastegui, Agustín Quiroga; Lautaro Sosa y Tobías González. DT: Guillermo Orsili.
Huracán Ciclista vs San Martin
Huracán Ciclista: Rodrigo Reynaud; Julián Britos, Maximiliano Tavieres, Mauro Ocampos, Ramiro Arias; Santiago Ontivero, Augusto Ontivero, Facundo Gómez, Joaquín Arrachera; Agustín Paradisi y Bautista Paradisi. DT: Juan Carlos Bermegui.
Probable San Martín: Dylan Milano; Franco Molina, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Iván Bonini, Francisco Calvo; Alejandro Hiriart, Lautaro González, Noel Blanco; Cristian Varas y Alexis Diaz. DT: Maximiliano Siervo.
Segunda División:
Claromecó – Central
Probable Central: Ángel Galman; Emiliano Giménez, Franco Ovando, Leonardo Cabello, Facundo Escudero; Matias Tolaba, Matias Regalia, Emanuel Saihueque, Maximiliano Lozano; Tomas Pallero y Cristian Goñi. DT: Pablo Regalia.