Fútbol femenino: Ganó Huracán y es único puntero y Colegiales perdió el invicto
Este domingo, con los triunfos de Huracán (que quedó como único puntero), Independencia,(que le sacó el invicto a Colegiales), Garmense, Villa y Central, se jugó la octava fecha del Torneo de Fútbol femenino de Primera División.
Resultados:
Colegiales 1 – Independencia 2
Goles: Para Colegiales Magali González y para Independencia Daiana Acosta y Luciana Fariña.
El Nacional 1- Garmense 2
Goles: Rocío Mansilla de penal para El Nacional y Tiziana Salinas y Jazmín Tirone para Garmense.
Huracán 6- Huracán Ciclista 0
Goles: Maribel Caraballo-2- uno de penal, Eugenia Gago -2-, Josefina Guerrero y Ayelen Rodríguez.
Agrario 0 – Argentino 6
Goles: Karen Iñigo-2-, Xiomara Villalba-2-, Cecilia Miranda y Lucero Burgos.
Barra 0 –Villa del Parque 4
Goles: María José Elicheri -2-, Camila Elicheri y Milagros Gonzalez.
Olimpo 0 –Central 2
Goles:Karen Basualdo y Silvina Cepeda.
Posiciones:
Huracán 22
Colegiales 21
Independencia 19
Argentino 17
Garmense 17
El Nacional 15
Villa 10
Central 5
Olimpo 4
Ciclista 3
Agrario 3
Barra 1
Próxima Fecha 9ª:
Huracán –Colegiales
Argentino –Barra
Villa –Ciclista
Central –Agrario
Independencia-El Nacional
Garmense – Olimpo