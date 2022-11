102º Aniversario de Claromecó: “Entre todos se logra crecer”, afirmó Sánchez

9 noviembre, 2022

Esta mañana, se realizó en Claromecó el acto oficial por el 102º aniversario de la localidad. Fue en la Curva de los Pescadores con la presencia del intendente Carlos Sánchez, el director del Ente Descentralizado, Julián Lamberti, demás funcionarios y concejales.

Lamberti evocó la historia de la fundación e hizo hincapié en la importancia de la familia Bellocq.

Asimismo, recordó que “hace dos años, por una carambola del destino, me tocó asumir la dirección de Claromecó, de manera abrupta y lo primero que empezamos a hacer es generar vínculos con las instituciones y los prestadores de servicios en un contexto de pandemia muy difícil”. En ese sentido, se mostró “feliz” por “haber logrado confianza con las instituciones”.

En la oportunidad, se entregaron distintos reconocimientos a vecinos destacados de la localidad y se presentó el Grupo de Danza Folklórica de Claromecó.

Por último, Sánchez destacó que “las instituciones hacen crecer a un pueblo turístico cuando están todas juntas y creo que en los últimos años se ha logrado”.

El jefe comunal reflexionó que “las críticas son buenas cuando son constructivas, pero no cuando las cosas después no se pueden hacer. Trabajemos juntos por nuestros pueblos, por el presente y, principalmente, el futuro de nuestros hijos y nietos”.

