105 años del Hogar de Ancianos: “la gente nos reconoce que hacemos las cosas bien”, dijo Esther Rojas

11 abril, 2026 26

Este lunes, el Hogar de Ancianos celebra su 105º aniversario. Esther Rojas, integrante de la Sociedad de Damas de Beneficencia, institución que administra la residencia, en contacto con LU 24, expresó que “lo que sentimos es que nos reconocen que hacemos las cosas bien. La gente es increíble como colabora, en todo sentido, los clubes, las cooperativas, personas que anónimamente nos depositan dinero. Gente que para su cumpleaños no quiere regalos y pide donaciones para el hogar.”

En el Hogar actualmente residen 46 adultos mayores. Esther comentó la satisfacción del trabajo y la constancia “es todos los días, hay que darle de comer a muchas personas, proveer la comida, artículos de limpieza, mantener el edificio que es antiguo y siempre hay algún problema que vamos resolviendo y llevando bien.”

Sobre su historia en la Sociedad de Damas de Beneficencia, contó: “comencé en el año 82, como auxiliar, porque antes había una comisión que ayudaba a la directiva. Después fui secretaria de la comisión directiva primero y luego presidenta. Encontramos en los años 90 un hogar en malas condiciones, muy deteriorado. Tuvimos una rifa que nos dejaba dinero y empezamos a construir. Se cambiaron ventanas, pisos, había un zaguán viejo y se hizo una entrada linda. Las habitaciones se achicaron para que cada una tenga su propio baño, porque había pocos”.

Respecto a la celebración de los 105 años del Hogar, Esther dijo que “tenemos la suerte que el Club Social nos ofrece las instalaciones para organizar algo. Estamos pensando en un almuerzo o cena. Así que el lunes vamos a hacer algo sencillo y después haremos algo especial a total beneficio del hogar”.

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