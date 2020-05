117 años la Iglesia Unión Evangélica: “lo que nos une va más allá de un templo”, dijo el pastor

La Iglesia Unión Evangélica cumple este 1 de mayo los 117 años de su fundación. El pastor Roberto Góngora, a cargo del templo ubicado en la avenida Moreno, aseguró que “no es un aniversario como otros porque no podemos reunirnos, por esta situación sanitaria, pero el mensaje es el que llevamos en el corazón. Estamos atentos a las necesidades de nuestros hermanos, no sólo de los miembros de la iglesia, y que no pasan sólo por los aspectos sanitarios de esta pandemia sino por los problemas de fondo que hay que atender en un contexto como el de este día del Trabajador en el que también hay que pensar”.



“Tenemos un equipo de trabajo en la iglesia que está trabajando en atender a quienes plantean necesidades extremas, y usamos las redes sociales, audios, videos, echando mano a todo lo que está a disposición para seguir adelante con nuestra tarea. De todos modos no cubre la necesidad del abrazo, de la mirada, eso sigue estando pendiente. Pero es bueno pensar que una iglesia no es sólo un templo, es algo que trasciende eso y nos une, que es el mensaje esperanzador de la palabra”, aseguró Góngora.

